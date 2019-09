UE ne da 363,3 milioane de euro sa construim podul peste Dunare de la Braila

Proiectul prevede de asemenea constructia de drumuri de conexiune pentru a imbunatati legaturile de transport intre Marea Neagra si nord-estul Romaniei."Acest proiect finantat de UE va imbunatati in mod clar calitatea vietii in regiune, gratie unor deplasari rutiere mai scurte si mai sigure. Prin facilitarea legaturilor cu Republica Moldova si Ucraina, acest proiect de coeziune va contribui de asemenea la intensificarea relatiilor dintre UE si tarile vecine", a declarat comisarul european pentru vecinatate si negocieri privind extinderea, Johannes Hahn.Proiectul face parte din reteaua transeuropeana de transport si va imbunatati legaturile intre nordul Romaniei, orasul Tulcea, Delta Dunarii si portul Constanta din sudul tarii. In prezent, legatura dintre cele doua zone nu se poate face decat pe la podul Giurgeni - Vadu Oii (88 kilometri sud de Braila) sau cu feribotul de la Braila si Galati. In mod frecvent, traversarea Dunarii cu feribotul este oprita in timpul iernii si primaverii din cauza ghetii, a cetii sau a furtunilor.Noul pod va oferi o alternativa mai rapida, durata unei calatorii fiind redusa cu aproximativ 50 de minute. Proiectul ar urma sa se finalizeze pana la sfarsitul anului 2023.Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) au fost alocate fonduri europene pentru podul de la Braila - Tulcea si pentru reteaua de ape uzate Cluj - Salaj. Informatia a fost confirmata sambata si de ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu.