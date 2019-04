IMM-urile si studentii din Romania primesc fonduri europene de 170 de milioane de euro

Astfel, FEI si institutia financiara nebancara FINS au semnat primul acord de garantare Erasmus+ din Romania, in valoare de 4,5 milioane de euro, care va permite FINS sa crediteze studentii care vor sa continue studiile la master in strainatate.Astfel, aproximativ 450 de studenti vor beneficia de credite in conditii favorabile pentru a studia in alta tara din UE, precum si in Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia si Turcia.Totodata, FEI a semnat acorduri COSME cu CEC Bank (25 de milioane de euro), Deutsche Leasing Romania IFN (80 de milioane de euro) si Libra Internet Bank (65 milioane de euro), care vor facilita accesul la credite si finantari de leasing pentru aproape 3.000 de IMM-uri."Pentru prima data in Romania, FEI va sprijini accesul la finantare pentru 450 de studenti care vor putea obtine credite pentru costul studiilor, sporind astfel posibilitatea de instruire pentru o gama mai larga de studenti. De asemenea, prin noile noastre acorduri COSME, vom imbunatati conditiile de finantare pentru 3.000 de IMM-uri. Astfel, se va imbunatati competitivitatea unui segment important al economiei romanesti, care constituie motorul cresterii economice, crearii de locuri de munca si al inovarii", a afirmat Roger Havenith, directorul general adjunct al FEI, cu ocazia ceremoniei de semnare a acordurilor.FEI face parte din Grupul Bancii Europene de Investitii, iar principala sa misiune este sa sprijine IMM-urile din Europa prin facilitarea accesului acestora la finantare.