Romania primeste jumatate de miliard de euro pentru metroul spre Otopeni

Cofinantarea europeana este destinata constructiei unei sectiuni de 6 kilometri din linia de metrou, dintr-un total de peste 14 kilometri cat urmeaza sa aiba la final Magistrala 6 de metrou (Gara de Nord - Aeroport Henri Coanda Otopeni) din Bucuresti. Aceasta va asigura legatura cu linia de metrou M4 (Gara de Nord - Lac Straulesti).Totodata, proiectul prevede constructia a sase noi statii de metrou subterane intre zona 1 Mai si complexul comercial Baneasa, acolo unde urmeaza sa fie amplasata statia Tokyo, precum si achizitionarea a 12 garnituri de metrou, fiecare cu cate sase vagoane."Aceasta investitie de la Fondul de Coeziune va imbunatati viata de zi cu zi pentru 1,8 milioane de cetateni care vor beneficia de conexiuni de transport mai bune spre mai multe destinatii din Bucuresti. Sper ca pana in 2023, care este termenul prevazut pentru implementarea proiectului pe care l-am aprobat astazi, autoritatile romane sa gaseasca solutii pentru finalizarea Magistralei 6, astfel incat sa se poata circula pe noua linie de metrou de la 1 Mai pana la Aeroportul International Otopeni", a declarat comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu.Lucrarile la M6, sectiunea 1 Mai - Tokyo, sunt programate sa inceapa in a doua parte a acestui an.La jumatatea lunii septembrie 2018, Ministerul Transporturilor anunta, intr-un comunicat, ca proiectul Magistralei 6 de metrou (1 Mai - Otopeni) va beneficia de finantare din partea Comisiei Europene, in perioada respectiva desfasurandu-se negocieri privind valoarea maxima a fondurilor nerambursabile ce vor fi alocate prin Programul Operational Infrastructura Mare."Comisia Europeana a anuntat Ministerul Transporturilor ca va finanta proiectul legaturii de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni (Magistrala 6, 1 Mai - Otopeni) . In acest moment au loc negocieri privind valoarea maxima a fondurilor nerambursabile ce vor fi alocate prin Programul Operational Infrastructura Mare. Valoarea finala depinde si de discutiile dintre autoritatile romane, Comisia Europeana si Agentia Internationala de Cooperare a Japoniei", potrivit comunicatului remis AGERPRES pe 13 septembrie 2018.Potrivit sursei citate, obiectul cererii de finantare este reprezentat de asigurarea unei conexiuni directe intre Bucuresti si Otopeni, respectiv intre Gara de Nord Bucuresti si Aeroportul International Henri Coanda, prin construirea unei noi linii de metrou cu o lungime de 14,2 km si 12 statii de metrou.Valoarea totala a proiectului este 1.391.634.272 euro, iar cofinantarea va fi asigurata dintr-un imprumut de la Banca Japoneza pentru Cooperare Internationala, precum si din fonduri de la bugetul de stat.