Elevii vor primi lapte, fructe si legume la scoala gratie unui program european

Destinat promovarii unor obiceiuri alimentare sanatoase, acest program include distribuirea de fructe, legume si produse din lapte, precum si programe educationale pentru a-i invata pe elevi despre importanta unei alimentatii sanatoase si despre originea produselor alimentare.Avand in vedere ca din ce in ce mai multe scoli participa la acest program, in anul scolar 2017/2018 peste 30 de milioane de elevi din Uniunea Europeana au beneficiat de aceasta initiativa."Este important sa stim de unde vine hrana noastra si care sunt eforturile necesare pentru a produce alimentele noastre. Gratie programului european "fructe, legume si lapte in scoli", copiii se familiarizeaza cu productia agricola si alimentara si in acelasi timp gusta produse sanatoase si savuroase. Nu este niciodata prea devreme sa inveti sa te bucuri de alimente sanatoase", a declarat comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan.In cadrul acestui program, 150 milioane de euro sunt alocate anual pentru distribuirea de fructe si legume si 100 milioane de euro pentru lapte si alte produse lactate. Desi participarea la acest program este voluntara, toate tarile membre UE au decis sa se implice, fie pentru tot programul fie pentru o parte din acesta. Alocarile nationale pentru toate cele 28 de state membre care participa la acest program in anul scolar 2018-2019 au fost aprobate si adoptate de Comisia Europeana in luna martie 2018. Statele membre pot suplimenta ajutoarele de la UE cu ajutoare nationale pentru finantarea programului.