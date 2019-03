Plumb: Romania si-a propus sa atraga fonduri europene de 12,5 miliarde de euro pana la finele acestui an

"Tinta pentru 2019 este de a ajunge la 12,5 miliarde de euro din fondurile europene structurale si de investitii. Aceasta inseamna investitii de la capital uman la infrastructura mare, cercetare, inovare, investitii in infrastructura educationala, in sanatate, inseamna investitii la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale", a spus Plumb.Potrivit acesteia, Romania a atras pana acum 8,5 miliarde de euro din actualul program, reprezentand 28% din totalul fondurilor alocate, nivel aproape egal cu cel al mediei UE, de 29%."Vreau sa multumesc beneficiarilor pentru proiectele de calitate pe care le-au depus si pentru modul cum gestioneaza implementarea proiectelor, precum si echipei mele de la MFE", a adaugat ministrul.Tarile care au accesat cele mai multe fonduri din totalul alocarilor pentru fiecare in parte sunt Finlanda - 52%, Irlanda - 50%, Austria - 49%. La polul opus sunt Croatia - 21%, Malta - 22%, Italia - 23% si Spania - 24%.Marea Britanie, Danemarca, Belgia si Polonia se afla la egalitate cu Romania, respectiv au atras 28% din totalul fondurilor alocate.