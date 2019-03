Romania primeste mai multi bani pentru a oferi lapte, fructe si legume in scoli

Aceste cifre arata ca, fata de anul scolar 2018/2019, Romaniei i-a fost alocata o suma mai mare de bani, 10,815 milioane euro fata de 10,743 milioane euro, pentru programul Uniunii Europene (UE) de distribuire a laptelui in scoli, in timp ce suma alocata pentru programul UE de incurajare a consumului de fructe si legume in scoli a ramas nemodificata, la 6,866 milioane euro.Executivul comunitar a precizat ca peste 20 milioane de copii din aproximativ 159.000 de scoli au participat, in anul scolar 2017/2018, la programul UE de incurajare a consumului de lapte, fructe si legume in scoli. In perioada mentionata, o cantitate totala de 255.500 de tone de fructe si legume proaspete si 178 de milioane de litri de lapte au fost distribuite scolarilor europeni gratie unei sume de peste 182 milioane euro de la bugetul UE."Gratie acestui program, tinerii nostri cetateni pot beneficia de produse alimentare hranitoare, sigure si de calitate ridicata pe care fermierii europeni le produc, si in acelasi timp pot invata de unde provin aceste produse", a declarat comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Phil Hogan.Pe langa deciziile ce tin de modul de implementare a programului, cum ar fi alegerea activitatilor didactice tematice sau a altor produse agricole ce pot fi distribuite copiilor, statele membre au posibilitatea de a suplimenta ajutorul UE cu un ajutor national pentru finantarea programului.