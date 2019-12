Banca Mondiala: Romania ar trebui sa utilizeze fondurile UE pentru dezvoltarea zonelor urbane

Cele mai dinamice regiuni din Uniunea Europeana (UE) fie au una sau mai multe zone metropolitane sau aglomerari urbane intre granitele acestora, fie sunt aproape de o astfel de zona dintr-o alta regiune.Polonia si Romania au fost primele tari care au testat aceasta initiativa, activitatea fiind extinsa punandu-se accentul pe determinarea modului in care regiunile pot sa devina mai competitive si mai incluzive."Analiza noastra arata clar ca orasele si aglomerarile urbane sunt motoare de crestere in Romania si in UE in sens larg", a afirmat Tatiana Proskuryakova, Directorul de Tara al Bancii Mondiale pentru Romania si Ungaria, citata intr-un comunicat al Bancii Mondiale, remis, marti, AGERPRES."Pentru a ajuta centrele urbane sa prospere, acestea au nevoie de o abordare globala a investitiilor si furnizarii de servicii, care sa evite fragmentarea pe sectoare sau oprirea dezvoltarii la limita administrativa a unei localitati", a adaugat ea.Printre recomandarile facute de Banca Mondiala pentru perioada de programare 2021-2027 se numara: o abordare mai descentralizata cu programe operationale regionale concepute pentru fiecare dintre cele opt regiuni din Romania si cu autoritati de management regionale; alocari bine delimitate pentru zonele urbane; o anvelopa mai mare pentru investirea in dezvoltare urbana durabila in 2021-2027 care sa depaseasca cerinta minima de 6% a Fondului European de Dezvoltare Regionala; concentrarea pe zonele urbane functionale (nu doar pe orase) si abordarile interjurisdictionale; precum si o paleta mai mare a domeniilor de interventie pentru orase."In urmatoarea perioada de programare, Comisia isi propune sa consolideze si mai mult dimensiunea urbana a politicii de coeziune prin investitii tintite pentru a sprijini orase competitive, durabile si incluzive", a aratat, la randul sau, Vittoria Alliata di Villlafranca, director in Directia Generala Politica Regionala si Urbana a Comisiei Europene.Ea a subliniat ca acest studiu poate sa ajute orasele din Romania sa coopereze mai mult cu zonele din jur in cadrul unor proiecte comune de dezvoltare. Aceasta ar duce la utilizarea mai eficienta a finantarii publice, un potential mai mare pentru dezvoltarea locala si servicii mai bune pentru cetateni si intreprinderi.Investitiile strategice in infrastructura care vor fi efectuate in urmatorii ani vor crea modele de dezvoltare pentru sute de ani de acum inainte. Traseul de dezvoltare si crestere al Romaniei nu este cunoscut inca, dar este clar ca orasele vor fi actorii principali. Si modul in care se dezvolta orasele din Romania acum va defini felul in care va arata Romania maine.