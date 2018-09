BERD imprumuta Romaniei 25 milioane de euro pentru imbunatatirea serviciilor de apa

Cele 8 judete deservite de RAJA sunt Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Dambovita, Brasov, Prahova si Bacau.Acordul de imprumut a fost semnat luni, la Bucuresti, de presedintele BERD, Suma Chakrabarti, si directorul general al RAJA, Felix Stroe.Imprumutul va fi folosit pentru a co-finanta cu fonduri de coeziune UE extinderea si reabilitarea serviciilor de apa si apa uzata ale companiei, pentru a va veni in beneficiul a 400.000 de gospodarii. Finantarea va sustine, de asemenea, un program de eficienta a apei, care are ca scop reducerea pierderilor de apa cu peste 300.000 m3 pe an si eliminarea a 8.400 de tone de CO2 echivalent pana in 2025.RAJA este primul operator regional de apa din Romania ce primeste finantare in cadrul Facilitatii BERD pentru Infrastructura Durabila a Apei (SWIFT).Pana in prezent, BERD a finantat 24 de operatori de apa din Romania, oferind imprumuturi ce totalizeaza 330 milioane de euro si mobilizand peste 2 miliarde de euro din fondurile UE pentru utilitatile de apa si apa uzata ale tarii.In Romania, BERD se numara printre investitorii institutionali de top. Pana in prezent, Banca a investit aproape 8 miliarde de euro in tara in peste 400 de proiecte. Numai in 2017 a investit 550 milioane de euro in Romania. Din aceasta finantare, peste 500 milioane de euro au fost furnizate sectorului privat, cel mai inalt nivel din ultimii sapte ani.