Contractul de finantare pentru autostrada Sibiu-Pitesti va fi semnat la nivel national in noiembrie

"Constructia autostrazii Sibiu-Pitesti a inceput deja, pe tronsonul Sibiu-Boita. Proiectul este unul matur, pregatit pentru implementare si va putea absorbi fonduri europene semnificative in cei 4 ani ramasi din actuala perioada de programare. Realizarea acestei autostrazi va avea un impact major atat pentru calatori, cat si pentru dezvoltarea economica a regiunii. Indiferent ca vorbim despre impactul acestui proiect pentru mobilitatea cetatenilor sau ca vorbim despre transportul de marfuri, un lucru este cert: avem nevoie de investitii in infrastructura si angajamentul guvernului nostru de a face aceste investitii se vede astazi, prin demararea acestui proiect. Contractul de finantare la nivel national va fi semnat in noiembrie", a declarat, citata de comunicatul de presa, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, cu prilejul reuniunii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operational Infrastructura Mare (CM POIM) care a avut loc, joi, la Brasov.Conform aceleiasi surse, in ceea ce priveste implementarea POIM, ministrul Fondurilor Europene a subliniat ca suma necesara pentru acoperirea riscului de dezangajare de 43,8 milioane de euro este acoperita de valoarea cererilor de rambusare si cererilor de plata existente in prezent la nivelul Autoritatii de Managament POIM.Totodata, au fost trecute in agenda masurile luate pentru a creste rata de absorbtie si pentru a atrage cat mai multi bani europeni in proiectele finantate prin POIM."Am modificat legislatia pentru a creste gradul de supracontractare si a urgenta platile, am emis noi acte normative pentru a creste ritmul de executie a lucrarilor si a sustine fluxul de numerar la nivelul contractorilor, am contractat asistenta tehnica din partea institutiilor financiare internationale pentru toti beneficiarii nostri strategici, pentru pregatirea si implementarea proiectelor. Mai mult, suntem in proces de flexibilizare a procedurilor de lucru si suntem in permanenta alaturi de beneficiari in solutionarea blocajelor intampinate", a mai adaugat Roxana Minzatu.In acelasi comunicat se mai precizeaza ca oficialul MFE a pus accentul pe integrarea expertizei si ideile proaspetilor absolventi ai facultatilor cu profil tehnic, aratand ca doar printr-o deschidere catre acestia va fi posibila buna implementare a marilor proiecte de infrastructura din actuala, dar si din urmatoarea perioada de programare.In ce priveste viitoarea perioada de programare 2021-2027, in cadrul discutiilor a fost pus accentul pe conservarea actualului cadru de finantare pentru infrastructura, astfel incat sa fie eliminate cat mai multe obstacole birocratice."In cadrul reuniunii a fost prezentat stadiul implementarii POIM: 280 contracte de finantare semnate in valoare eligibila de peste 10,91 miliarde de euro euro, adica o rata de contractare de peste 100%, fata de 52% acum un an; 2,44 miliarde de euro, suma primita de la Comisia Europeana, adica 26,5% din alocare", se mai arata in comunicatul de presa.