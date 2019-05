Romania primeste 8,2 milioane euro de la UE dupa inundatiile din vara lui 2018

Suma de 293,5 milioane euro este defalcata dupa cum urmeaza: 277,2 milioane euro pentru Italia in urma ploilor abundente, a vanturilor puternice, a inundatiilor si a alunecarilor de teren din toamna anului 2018, 8,1 milioane euro pentru Austria ca urmare a acelorasi evenimente meteorologice si 8,2 milioane euro pentru regiunea de nord-est a Romaniei, dupa inundatiile din vara anului 2018."Saptamana trecuta, la Sibiu, ne-am angajat sa ramanem uniti la bine si la greu, sa dam dovada de solidaritate in vremuri dificile si sa fim mereu unii alaturi de ceilalti. Fondul de solidaritate al UE este o expresie concreta a solidaritatii europene. El ofera asistenta tarilor si regiunilor in urma dezastrelor naturale si ajuta populatiile sa se redreseze. Astazi, intindem o mana de ajutor Austriei, Italiei si Romaniei ", a declarat comisarul pentru politica regionala, Corina Cretu.Tot miercuri, Comisia a publicat un raport de evaluare a activitatii fondului de la crearea sa, in 2002, document in care formuleaza si recomandari pentru viitor. Evaluarea subliniaza puternica valoare adaugata a fondului in ceea ce priveste sprijinirea eforturilor de interventie urgenta si de reconstructie si reducerea sarcinii financiare care le revine autoritatilor nationale si regionale.Raportul evidentiaza faptul ca se pot aduce imbunatatiri in legatura cu rapiditatea, FSUE nefiind un instrument de interventie in caz de urgenta, in conditiile in care eliberarea grantului integral este in continuare conditionata de acordul Parlamentului European si al Consiliului, care poate necesita mai mult timp. Comisia analizeaza daca majorarea platilor in avans ar putea contribui la accelerarea procesului de furnizare a finantarii din partea FSUE la fata locului.Potrivit comunicatului citat, FSUE completeaza in mod eficient alte instrumente ale UE care vizeaza gestionarea riscului de dezastre, operatiunile de reconstructie si regenerarea activitatii economice.In perioada 2014-2020, politica de coeziune investeste aproape 8 miliarde euro in adaptarea la schimbarile climatice si in ameliorarea prevenirii riscurilor. Pentru urmatorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus o concentrare si mai mare a investitiilor in acest domeniu.Pe de alta parte, pentru ca interventiile din FSUE sa fie si mai eficace, Comisia si statele membre vor colabora pentru a imbunatati rapiditatea si rigurozitatea evaluarii daunelor si pregatirea pentru a face fata dezastrelor, de exemplu in domeniul coordonarii institutionale.Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost creat in urma inundatiilor grave din Europa Centrala din vara anului 2002. De atunci, acesta a intervenit in cazul a 84 de dezastre provocate de diferite evenimente catastrofale, printre care inundatii, incendii forestiere, cutremure, furtuni si secete. Pana in prezent, 24 de tari europene au beneficiat de sprijin in valoare totala de peste 5,2 miliarde euro. Propunerea privind acordarea de asistenta Austriei, Italiei si Romaniei prin intermediul Fondului de solidaritate al UE trebuie aprobata de Parlamentul European si de Consiliu.