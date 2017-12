Spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino au atras fonduri europene de 9 milioane de euro

"In ceea ce priveste Spitalul de copii Victor Gomoiu, se va derula un program dedicat imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu boli rare (in valoare de aproape 3 milioane de euro).Spitalul Filantropia va beneficia de fonduri dedicate perfectionarii pentru gestionarea marilor urgente de sarcina si nastere (in valoare de peste 1,3 milioane de euro).Spitalul Cantacuzino a depus trei cereri de finantare, doua dintre acestea fiind contractate: un program de pregatire pentru screening-ul si depistarea precoce a cancerului de col uterin (in valoare de 1,4 milioane de euro) si un program dedicat pregatirii specialistilor din domeniul diabetului (in valoare de 1,2 milioane de euro).Totodata, spitalul are in proces de contractare un program de formare medicala pentru sanatatea femeii si copilului (in valoare de peste 2 milioane de euro) ", a precizat primarul general cu ocazia semnarii contractelor de finantare la sediul PMB.Gabriela Firea a mai anuntat semnarea de catre Primaria Capitalei a unui acord de colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in vederea sustinerii implementarii si monitorizarii proiectelor finantate din fondurile structurale si de investitii europene.Ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, prezent la sediul Municipalitatii, a evidentiat ca proiectele castigate de catre cele trei spitale reprezinta 10% din intreaga alocare financiara la nivel national."Incepand din luna ianuarie - semnam vineri finantarea - sunt disponibile fonduri europene pentru reabilitarea si modernizarea ambulatoriilor, cu suma cuprinsa intre 100.000 - 2.000.300 de euro. Este o finantare, de asemenea, la nivel national, unde principalii beneficiari sunt primariile si spitalele din subordinea acestora. Asteptam proiectele dumneavoastra, cat si ale celorlalti domni primari din tara, ca sa le putem finanta pe parcursul anului 2018", a mai spus el.Doina Plesca, manager al Spitalului de copii Victor Gomoiu, a evidentiat ca medicina moderna presupune implicarea multor specialitati."Bolile rare reprezinta o prioritate europeana si ar trebui sa fie si in Romania. Proiectul vizeaza imbunatatirea calitatii, printr-un diagnostic precoce in cazul acestor copii, printr-un management atent si nu in ultimul rand insertia sociala a acestor copii. (...) Vor fi schimburi de experienta facute in mai multe tari europene, pentru ca noi de fapt trebuie sa tinem pasul cu tot ceea ce este nou in lumea europeana. Nu in ultimul rand, prin acest proiect intentionam sa realizam un centru de excelenta foarte dotat, cu echipament medical de ultima generatie, care sa vina in sprijinul acestor copii", a declarat ea.Prof. Gheorghe Peltecu, managerul Spitalului Filantropia, a reliefat ca proiectul vizeaza formarea unei echipe tinere, cu educatie dobandita in tarile avansate medical din Europa. El a mentionat ca pregatirea se adreseaza medicilor specialisti si moaselor din intreaga tara si se va desfasura pe parcursul a 30 de luni intr-un centru de simulare din Capitala."Proiectul se adreseaza medicilor si moaselor - nu doar din Bucuresti, ci din intreaga tara - si isi propune sa instruiasca aceste categorii intr-un domeniu al urgentelor medicale, care sunt putin intalnite in practica. E vorba de ceea ce se accentueaza azi in educatia medicala, si anume formarea prin simulare. Este o lectie invatata din aviatie. Riscurile in aviatie au devenit foarte mici pentru ca se fac simulari care sa poata permite personalului sa le gestioneze eficient si prompt", a spus el.Dr. Cristian Posea, director medical al Spitalului Cantacuzino, a vorbit la randul sau despre finantarile vizate."Proiectele se refera in principal la trei teme destul de grele ale medicinei romanesti. Primul ar fi piciorul diabetic si o colaborare cu chirurgia. A doua tema ar fi depistarea cancerului de col uterin si formarea celor care il pot depista din timp. (...) Al treilea este proiectul meu de suflet, 'Mama si copilul', un proiect mare si generos, dar as vrea sa scriu un capitol mai rar intalnit, despre endometrioza si fertilitate, deoarece stim ca infertilitatea este de asemenea o tema cu care Romania se confrunta", a spus el.