Ai prea multi bani si nu stii ce sa faci cu ei? Iata cele mai sigure investitii

"La intrebarea 'Ce modalitati avantajoase de a gestiona surplusul de bani mai exista in acest moment din cunostintele dumneavoastra?' imobiliarele domina in continuare, fie ca vorbim de utilizatori sau non-utilizatori de produse de investitii, economisirea clasica acasa pierde teren, investitiile in fonduri de pensii facultative sunt in crestere", a spus Dragos Neacsu.Pe locul doi in cazul utilizatorilor de servicii financiare se afla investitiile in fondurile de investitii, iar pe trei investitiile in fonduri de pensii facultative. In cazul non-utilizatorilor, pe locul doi se afla economisirea clasica, acasa, iar pe trei investitiile sigure, in aur sau titluri de stat.De asemenea, intrebati care sunt elementele care genereaza cel mai mare risc pentru statutul financiar, pe primul loc se afla, pentru ambele categorii, o noua criza financiara, iar pe doi lipsa de stabilitate a mediului social/politic.Dragos Neacsu a mentionat ca, initial, studiul a fost efectuat in aprilie - mai 2016, pe un esantion de 775 de romani, iar anul acesta esantionul a fost majorat la 2.100 de persoane.