Adevarul despre banii europeni: De ce ni-i dau? De ce nu-i luam? Cum vin comenzile politice, dezastrul din MFE si care sunt solutiile Interviu

Actualii si fostii guvernanti isi lanseaza reciproc acuzatii, insa argumentele lor sunt de multe ori sunt necredibile sau deseori pur tehnice si greu de digerat de cetateanul obisnuit. Iar contextul este unul complicat. Urmeaza sa se ia decizii cruciale privind bugetul european pentru anii viitori, precum si o noua runda de alegeri europarlamentare, la anul, cand subiectul va fi cu siguranta folosit in interes electoral, mai mult sau mai putin populist.Cine este, de fapt, de vina ca romanii nu beneficiaza de miliardele la care au dreptul in calitate de cetateni europeni? Ce am fi putut face si nu am facut? Care au fost interesele de culise, unde se blocheaza mecanismul si care ar fi solutiile?"La nivel de top management sunt oameni incompetenti, aserviti politic, cu o ascensiune total nemeritata si care i-au inlaturat pe profesionistii care aveau un cuvant de spus", explica intr-un interviu acordat Ziare.com Octavian Serban, doctor in economie si dezvoltare regionala, presedinte al KM Institute Romania - KNOMACONS, organizatie care isi propune sa sprijine accesarea facila a fondurilor europene.Va invit sa pornim discutia noastra cu gandul la cetateanul obisnuit, care ar fi putut sa o duca mult mai bine la zece ani de la intrarea in UE daca s-ar fi intamplat ceea ce trebuia sa se intample. Spuneti-ne intr-o singura propozitie, pe intelesul tuturor: De ce ne pune la dispozitie Uniunea Europeana acesti bani?Ca sa ne apropiem ritmul de dezvoltare la nivelul mediei UE. Se numeste obiectiv de convergenta in cadrul politicilor de coeziune la nivelul UE. Politica de coeziune asta face: ei incearca sa ne aduca la nivelul lor.De ce? Va raspund printr-un exemplu: o masina oricat de performanta ar fi, chiar si de Formula 1, daca are trei roti umflate si una dezumflata, nu poate sa mearga, dar daca sunt aduse la acelasi nivel toate, evident ca masina poate scoate performanta maxima. Acesta este scopul: Totul sa fie la acelasi nivel pentru ca efectul de sinergie sa fie mai puternic.Cum a fost conceput mecanismul de absorbtie a banilor europeni? "Noi va punem la dispozitie acesti bani, iar voi t ...citeste mai departe despre " Adevarul despre banii europeni: De ce ni-i dau? De ce nu-i luam? Cum vin comenzile politice, dezastrul din MFE si care sunt solutiile Interviu " pe Ziare.com