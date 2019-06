"Am inchis birourile ca sa putem lua bani europeni" sau cum s-a batut Clujul ca sa fie pe primul loc in topul judetelor

Foarte pe scurt, echipa responsabila de atragerea fondurilor europene si aplicarea prioritatilor stabilite de executivul Consiliului Judetean Cluj a respectat trei mari directii: infrastructura rutiera (628 milioane lei obtinuti), infrastructura din sanatate (165 milioane lei obtinuti) si infrastructura din educatie (65 milioane lei obtinuti)."Acestor proiecte majore li se adauga cele din zona managementului deseurilor - 200 milioane lei, cultura - 26 milioane lei si imbunatatirea capacitatii administrative - 4,5 milioane lei", ne-a comunicat Valentin Jucan, consilier si purtator de cuvant al presedintelui CJ Cluj, la solicitarea Ziare.com.Presedintele CJ Cluj, Alin Tise, spune ca "cea mai mare provocare in atragerea acestor fonduri, respectiv in depunerea proiectelor, au fost litigiile cauzate de retrocedari, judetul Cluj fiind unul complex din acest punct de vedere".Conform procedurilor, un proiect nu poate fi depus fara ca terenul sau imobilul in cauza sa fie intabulat, de aceea echipele de la fonduri europene si de la juridic au inceput din timp intabularile pe zonele de interes, tocmai pentru ca totul sa fie pregatit.Presedintele CJ Cluj mai subliniaza, insa, ca "trebuie aduse imbunatatiri in ceea ce priveste programarea proiectelor"."Aceasta trebuie sa fie mult mai transparenta. Cu alte cuvinte, de la aprobarea programului operational si pana la lansarea efectiva a apelurilor de proiecte, au trecut chiar si 2 ani, perioada in care nu ai acces la informatiile din ghid; practic, nu ai cum sa te pregatesti in timp util. Uneori traiesti cu sentimentul ca este un concurs de tipul 'cine nu reuseste primul'", a adaugat acesta.Concluzia ar fi aceea ca Guvernul trebuie sa isi stabileasca mult mai clar programele pe care le finanteaza, pentru a se sti din timp ce anume poate fi finantat din fonduri europene si ce anume din fonduri proprii."Au fost momente in care, din cauza acestei dezorganizari de la nivelul Guvernului, Consiliul a inceput sa cheltuie din fonduri proprii, ulterior obtinand si fonduri europene pentru aceeasi investitie", arata Alin Tise.Toata lumea pe baricadeUn episod elocvent al bataliei care s-a dus la Cluj pentru banii europeni s-a inregistrat in iulie anul trecut, cand, din cauza riscului de ...citeste mai departe despre " "Am inchis birourile ca sa putem lua bani europeni" sau cum s-a batut Clujul ca sa fie pe primul loc in topul judetelor " pe Ziare.com