ANAT: Degeaba dam legi daca nu gasim si banii necesari pentru despagubirea turistilor. Romania va respecta exigentele europene doar pe hartie

Motivul: chiar daca Guvernul ar transpune astazi Directiva (UE) 2302/2015 - care obliga la despagubire integrala a turistilor - agentiile tot n-ar avea de unde lua banii necesari. Timp sa rezolvam aceasta problema a fost din belsug, sustine conducerea Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), doar ca statului nu i-a pasat de asta.Desi Directiva (UE) 2302/2015 a fost publicata in Jurnalul Oficial al UE inca de acum 3 ani, Romania a inceput abia in 2017 sa lucreze la transpunerea ei. Din pacate, prea mare lucru n-a reusit sa faca.Sub conducerea fostului ministru al Transporturilor, Mircea Titus Dobre, dupa mai multe incercari nereusite, s-a dat legea 277/28.12.2018. Aceasta prevedea ca turistii vor fi despagubiti integral pentru pachetele de vacanta platite in avans si neefectuate, din cauza ca agentia a intrat in insolventa.Banii urmau sa vina din Fondul National de Garantare a Pachetelor de Servicii Turistice (FNGPST), care ar fi functionat in subordinea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM).Legii nu i s-au mai facut, insa, niciodata norme de aplicare. In plus, un proiect de ordonanta care prevedea aceleasi lucruri ca si legea fara norme a fost lansat si apoi abandonat.Noul ministru al Turismului, Bogdan Trif, a anuntat intr-o conferinta de presa ca infiintarea FNGPST - asa cum il prevazuse predecesorul sau - nu doar ca n-ar fi fost eficienta, dar ar fi si incalcat o serie de alte legi europene.Problema este a asiguratorului, care nu poate oferi un produsIn consecinta, s-a lansat un nou proiect de transpunere a Directivei (UE) 2302/2015. Acesta prevede doar ca va exista un fond, fara a da detalii cu privire la infiintarea sa.De asemenea, noul proiect prevede ca rambursarea integrala a banilor catre turisti se va face pe baza politelor de asigurare incheiate de agentiile de turism.Intr-o conferinta de presa, conducerea ANAT a apreciat, joi, ca noul proiect de ordonanta va ajuta statul sa se spele pe maini, dar nu va rezolva problema."Noi am vorbit cu asiguratorii si ni s-a spus ca nu exista un produs viabil pentru garantarea, in proportie de 100%, a banilor dati de clienti pe pachetele turistice, in caz de insolventa a agentiei.