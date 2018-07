Banca Mondiala observa ca foarte multe cladiri ale serviciilor de urgenta din Romania risca sa se prabuseasca la cutremure

Acest imprumut va contribui la imbunatatirea rezilientei infrastructurii de urgenta si raspuns la dezastre si va spori capacitatile institutionale pentru planificarea investitiilor vizand reducerea riscurilor la dezastre si adaptarea la schimbarile climatice.Proiectul investitional aprobat va completa eforturile de dezvoltare a politicilor publice privind capacitatea de raspuns a Romaniei in fata dezastrelor naturale, sustinute prin intermediul unui imprumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre (Catastrophe Deferred Drawdown Option - CATDDO), precizeaza oficialii BM."Foarte multe cladiri apartinand serviciilor de urgenta si raspuns la dezastre din Romania au vulnerabilitati structurale si se pot prabusi in cazul unui cutremur", a declarat Tatiana Proskuryakova, director de tara al Bancii Mondiale pentru Romania si Ungaria, citata in comunicat.Ea a apreciat ca investitiile in cladiri si in infrastructura transforma tara intr-un loc mai sigur pentru cetateni si pentru activitatea economica."Capacitatea tarii de a salva vieti omenesti si de a proteja bunastarea cetatenilor sai dupa producerea unei calamitati este conditionata de o coordonare eficienta si o reactie eficace a serviciilor de urgenta, care trebuie sa fie localizate in cladiri ce raman functionale dupa producerea unor dezastre", a mai spus Proskuryakova.Romania se confrunta cu unele dintre cele mai mari riscuri seismice din Uniunea Europeana, cu mii de vieti pierdute si zeci de mii de cladiri deteriorate in urma cutremurelor produse in ultimele doua secole. Peste 75% din populatia tarii, inclusiv 65% din populatia urbana, locuieste in zone expuse pericolelor seismice.Mai mult decat atat, 45% din toate serviciile critice de transport, energie, apa si comunicatii, precum si 70-80% din PIB-ul Romaniei se afla localizate in zone expuse riscului seismic.De asemenea, efectele schimbarilor climatice au sporit si ele in mod semnificativ in ultimele decade, producand alunecari de teren, incendii naturale, secete si fenomene meteorologice extreme. In 2006, de exemplu, au fost inregistrate inundatii extreme care au cauzat pagube economice in valoare de 1% din PIB.Noul Proiect de Consolidare a Managementului Riscurilor de Dezastre va sprijini investitiile in cladirile de pompieri si urgente, precum si in cele ce au rol de coordonare a raspunsului la dezastre, asigurand buna functionare a acestora in cazul producerii oricaror tipuri de calamitati.Proiectul va sprijini, de asemenea, activitati de comunicare si sensibilizare privind riscurile de dezastre si schimbari climatice, si va oferi suport pentru planificarea investitiilor in scopul reducerii riscurilor de dezastre pe termen lung.Proiectul vine in completarea obiectivelor aferente imprumutului pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre (Catastrophe Deferred Drawdown Option - CATDDO), al carui scop este acela de a imbunatati cadrul national de management al riscurilor si reactie in caz de dezastru, si sporirea gradului de intelegere a situatiilor de dezastru de catre romani, precum si capacitatea acestora de reactie in astfel de situatii.Banca Mondiala si-a deschis biroul din Romania in anul 1991. Incepand de atunci, Banca a furnizat finantare in valoare totala de peste 13,6 miliarde de dolari, reprezentand imprumuturi, garantii si granturi in toate sectoarele de activitate ale economiei romanesti.