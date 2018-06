Banii pentru investitii raman in conturile UE: Ceea ce se intampla in Romania este inacceptabil!

Aceasta dezbatere este in plina desfasurare in institutiile UE. Dincolo de viitorul fondurilor structurale exista si alte mize, mai cu seama viitorul finantarii Politicii Agricole Comune (PAC), dar Politica de coeziune are o semnificatie aparte.Ajunge sa aruncam privirea in jurul nostru pentru a constata dezvoltarea care a avut loc in multe dintre orasele, judetele sau regiunile Romaniei. O buna parte din noile investitii in infrastructura, in diferitele modernizari ce au avut loc in Romania in cei 11 ani de dupa aderarea la UE, au fost finantate din fonduri structurale.Sigur, trebuia mai mult si trebuia mai bine. Ar fi insa o greseala sa subestimam ceea ce avem. In Romania, stirile legate de Politica de Coeziune au o abordare preponderent cantitativa. Aceasta abordare unilaterala este o greseala.Este important sa stim ca propunerea pentru MFF 2021-2027 a Comisiei Europene a fost construita pe premisa reducerii finantarii generale a Politicii de Coeziune cu 7 procente. Pe buna dreptate, avand in vedere nevoile lor de dezvoltare, nici Romania, nici celelalte state din Europa Centrala si de Est nu pot accepta o asemenea perspectiva.A venit, apoi, stirea din partea Comisiei Europene care a anuntat ca Romania va beneficia de o crestere cu 8 procente a fondurilor structurale dupa 2020. Concret, de la cele 25,2 miliarde de euro rezervate Romaniei in actualul MFF, urcam la 27,2 miliarde de euro. Este o veste buna, dar nu este inca o decizie definitiva.Suntem departe de finalizarea bugetului multianual prevazuta pentru primavara anului viitor, in varianta optimista.Am pierdut aproape 2 miliarde de euroNe amintim cu usurinta de dezbaterile intense din ultimii ani legate intotdeauna de gradul de absorbtie. Aici trebuie punctat faptul ca, dupa 3 ani de prelungire a executiei bugetare 2007-2013, am reusit sa utilizam circa 90% din fondurile structurale in valoare de 19,2 miliarde euro puse la dispozitia Romaniei in acel exercitiu bugetar, primul pentru noi dupa aderare.Am pierdut aproape 2 miliarde de euro. Din pacate, nu stam bine deloc nici in exercitiul bugetar curent. Intarzierile sunt mari, degringolada este aproape totala, iar coeficientul de absorbtie este mizerabil.In Parlamentul European, aceste ...citeste mai departe despre " Banii pentru investitii raman in conturile UE: Ceea ce se intampla in Romania este inacceptabil! " pe Ziare.com