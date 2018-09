Comisarul Corina Cretu cere Ministerului Transporturilor proiecte mature pentru finantare europeana: Am pierdut bani!

Corina Cretu a declarat, vineri, la Cluj-Napoca, la un dialog cu cetatenii organizat la Facultatea de Studii Europene a UBB, ca ultimul proiect depus de Romania pe Programul Operational Infrastructura Mare este metroul Gara de Nord - Otopeni, neexistand proiecte noi."Sunt probleme privind capacitatea administrativa, nu s-a redus birocratia, iar domeniul trasporturilor este unul in care Romania a pierdut bani.Analizam proiectul de metrou Gara de Nord - Otopeni, ultimul proiect depus de Romania pe Programul Operational Infrastructura Mare si nu mai avem proiecte noi, in afara de fazarea proiectelor de apa si canalizare.Este important sa se vina cu proiecte noi pentru ca, incepand de anul viitor, se termina proiectele fazate pana in 2020. Vestea buna este ca aceste proiecte se vor termina, vestea proasta este ca deja consuma din ceea ce ar fi trebuit sa fie alocat pe proiecte noi din perioada 2014 - 2020.Fac un apel la Ministerul Transporturilor sa pregateasca proiecte mature, Sibiu - Pitesti, Pitesti - Constanta, podul de la Braila. Avem bani sa incepem din aceasta perioada de programare studiul de fezabilitate pentru autostrada montana.Avem bani din Programul Operational de Infrastructura Mare, sunt surprinsa ca toti primarii imi spun ca nu sunt bani, dar la CE ultimul proiect sub analiza este metroul Gara de Nord - Otopeni", a spus Cretu.Potrivit acesteia, desi se spune ca reprezentantii CE ingreuneaza lucrurile privind absorbtia fondurilor europene, s-a constatat alt fenomen - unele state membre adauga, prin ghiduri, tot felul de conditionalitati in plus fata de regulamentele europene."Avem intarzieri in toate statele membre, datorita adoptarii tarzii a legislatiei privind perioada 2014 - 2020 si spun ca trebuie sa invatam din lectiile trecutului", a explicat Corina Cretu.Corina Cretu participa, vineri, impreuna cu comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, la Facultatea de Studii Europene a UBB, la un dialog cu cetatenii intitulat "Un buget modern pentru o Uniune mai puternica", alaturi de ministrul Agriculturii, Petre Daea, si europarlamentarul Daniel Buda.Cei doi comisari europeni vor fi prezenti, vineri, si la festivalul Zilele Recoltei, organizat pe platoul din fata Salii Sporturilor di ...citeste mai departe despre " Comisarul Corina Cretu cere Ministerului Transporturilor proiecte mature pentru finantare europeana: Am pierdut bani! " pe Ziare.com