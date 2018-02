Comisia Europeana da 1,8 milioane de euro pentru a proteja Romania de inundatii

Aproape 52.000 de persoane vor beneficia de o protectie sporita in ceea ce priveste inundatiile, gratie acestui proiect cu finantare europeana."Politica de coeziune ne ofera aici un exemplu concret al unei Europe ce ofera protectie. Din acest moment si pana la finalul perioadei bugetare, mai mult de 13 milioane de oameni din intreaga UE vor beneficia de o mai buna protectie contra inundatiilor, prin intermediul unor astfel de investitii", a afirmat comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu.Proiectul va continua lucrarile initiate in perioada de programare 2007-2013. Activitatile avute in vedere includ, printre altele, constructia a 14 statii de masurare a precipitatiilor si a noua statii hidrometrice, achizitionarea a 21 de unitati de echipamente pentru masurarea caderilor majore de precipitatii, sisteme automate de monitorizare a parametrilor de siguranta structurala pentru 17 baraje de tip A si B si 3 baraje de tip C, precum si constructia unui numar de 15 statii automate de monitorizare a calitatii apei pentru imbunatatirea capacitatii Autoritatii Nationale "Apele Romane" de a contracara efectele inundatiilor.