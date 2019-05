Reuniunea a urmarit stabilirea bazelor acestui proces de negociere, pornind de la identificarea nevoilor de investitii ale Romaniei, ce vor putea fi finantate din fonduri europene in urmatoarea perioada de programare - a treia pentru Romania de la aderarea in UE.In ceea ce priveste prioritatile de finantare ale Romaniei privind fondurile europene alocate dupa 2021, Mihaela Toader a aratat ca tara are nevoie de consolidarea infrastructurii de baza in sectoare cheie precum cercetarea publica si privata, transport, mediu, educatie, sanatate si servicii sociale.Tot in urmatoarea perioada de programare, Romania va miza pe investitii in noi modele de afaceri, dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, precum si pe sprijinirea eficientei energetice a acestora.Dezvoltarea capacitatilor de productie a energiei din surse regenerabile, combaterea somajului pe termen lung sau trecerea de la ocupare la pensionarea activa vor fi, de asemenea, parte a noii viziuni de programare."Romania, tara care detine si presedintia Consiliului Uniunii Europene pana la finalul lunii viitoare, se numara printre primele State Membre care au inceput negocierile tehnice cu Comisia Europeana. Aceasta initiativa va putea asigura premisele folosirii mai inteligente si eficiente a banilor europeni de care vom beneficia dupa anul 2021", se arata in comunicatul citat.Propunerea Comisiei Europene prevede ca Romania sa poata beneficia, in perioada 2021 - 2027, de aproximativ 30,6 miliarde euro (fara cofinantare), astfel: 17,323 miliarde euro prin FEDR; 8,385 miliarde euro prin FSE Plus; 4,499 miliarde euro prin FC; 392 milioane euro prin Programul Cooperare Teritoriala Europeana.Comparativ, in actualul exercitiu financiar (2014-2020), Romania beneficiaza de 22,4 miliarde euro prin Politica de Coeziune. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana s-a oferit sa ajute Romania cu peste 30 de miliarde de euro, doar sa le spunem ce ne trebuie " pe Ziare.com