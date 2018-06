Cronica unui dezastru anuntat - fabrica de acoperit fraude uriase din fonduri europene

Nu mai departe de ianuarie 2017, am fost martorii unor cavalcade sinistre impotriva Legilor Justitiei, iar de atunci atacurile s-au intetit, ajungandu-se ca insusi ministrul Justitiei sa ceara decapitarea DNA, iar CCR sa spele in laboratoarele proprii aceasta marsavie, ba chiar sa impuna masuri aberante institutiei prezidentiale.Acestea sunt lucruri deja stiute de toti romanii, dar actiuni similare se desfasoara si pe alte fronturi. De o buna bucata de vreme, am demarat o ampla campanie de demascare a neregulilor care au loc in gestionarea fondurilor europene. La inceput, am semnalat aceste aspecte in interior, pe caile oficiale, dar gasca de complici la dezastrul pierderii banilor europeni a declansat ample actiuni de reprimare, asa ca am fost nevoit sa ies in presa.Audienta si impactul acestor dezvaluiri a fost pe masura, iar interventiile mele au creat adevarate unde de soc la nivelul ministerului de resort. Cu toate acestea, raspunsul firesc din partea factorilor de decizie de a indrepta lucrurile nu a venit, in schimb s-a declansat o ampla campanie de ascundere a gunoiului sub pres.Astfel, asa cum prea bine se stia in interior, dezastrul fraudelor cu fonduri europene, iminenta dezangajarilor a aproximativ 2 miliarde de euro si pericolul suspendarii unor programe operationale, toate acestea au spart bariera cenzurii interne si au ajuns in spatiul public.La sfarsitul lunii martie, deputatul Ghinea anunta conflictul mocnit intre Viorica Dancila si Rovana Plumb, pe tema anticiparii rezultatelor raportului OLAF pe 2017. Imediat, Ministerul Fondurilor Europene, a iesit chiar in acel weekend (practica neuzuala) cu un comunicat prin care se anunta ca OLAF nu e la Bucuresti, dupa principiul una te intreb si alta raspunzi.Iata ca acum, la distanta de aproximativ doua luni, OLAF iese cu raportul oficial in care ni se spune ca Romania este pe primul loc la investigarea fraudelor, in anul 2017, si mentioneaza cazuri concrete in care autoritatile romane au fost partase la fraudarea fondurilor nerambursabile.Intorcandu-ne la disputa dintre premier si ministrul fondurilor europene, acum, dupa doua luni, vedem ca recomandarea lui Ghinea de a ne lua popcorn si ...citeste mai departe despre " Cronica unui dezastru anuntat - fabrica de acoperit fraude uriase din fonduri europene " pe Ziare.com