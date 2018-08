Guvernul a adoptat o ordonanta pentru urgentarea absorbtiei fondurilor europene

"In primul rand este o masura in beneficiul IMM-urilor in sensul ca acestora li se va oferi oportunitatea finantarii proiectelor din fonduri europene pentru a sprijini dezvoltarea acestui sector si competitivitatea.Practic, se asigura prin adoptarea acestei ordonante cadrul legal semnarii de contracte de finantare in limita a 200% din alocarea pentru Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitati intreprinderilor mici si mijlocii din cadrul POR coordonat de MDRAP", a explicat, la finalul sedintei de Guvern, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.Potrivit notei de fundamentare a ordonantei, este nevoie de sporirea ritmului de implementare a POR pentru ca "tinta minim de realizat pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene in anul 2019, la nivelul Programului Operational Regional este in suma de 601 milioane euro" si "pana in prezent, din cele peste 2.500 contracte de finantare semnate, doar un numar de 132 au contracte de executie lucrari atribuite", lucru care "a condus la revizuirea in minus a graficelor de rambursare transmise de catre beneficiari".A doua masura introdusa prin ordonanta vine in sprijinul autoritatilor administratiei publice locale in calitate de beneficiari ai proiectelor finantate din fonduri europene pentru situatiile in care operatorul final este altul decat beneficiarul."Concret, se reglementeaza si pentru aceste situatii modul de cuprindere a TVA neeligibila platita aferenta cheltuielilor eligibile efectuate de autoritatile administratiei publice locale astfel incat sumele respective vor putea fi incluse in bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.Cu alte cuvinte, masura se aplica proiectelor finantate prin POR 2014 - 2020 Axele prioritare 3, 4 si 7, proiectelor finantate prin POIM 2014-2020 in domeniul gestionarii deseurilor, modernizarii sistemelor de termoficare si transporturilor pe care autoritatile administratiei locale le implementeaza pentru operatorii regionali de apa, respectiv pentru regiile autonome aeroportuare cu respectarea prevederilor din domeniul ajutorului de stat", a explicat Nelu Barbu.Ordonanta simpla adoptata de Guvern in sedinta de joi modi ...citeste mai departe despre " Guvernul a adoptat o ordonanta pentru urgentarea absorbtiei fondurilor europene " pe Ziare.com