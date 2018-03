Haosul absorbtiei fondurilor europene sau cum dregi busuiocul unui mecansim bolnav

Abia instalat, mai noul vechi ministru de resort incearca cu greu sa identifice piedicile care se pun in calea mecanismului de absorbtie a fondurilor nerambursabile. In efortul de a gasi solutii salvatoare care sa stinga focarele unei infectii generalizate, la fel ca si ceilalti ministri care au ocupat acest portofoliu in ultimii ani, Rovana Plumb se lasa dominata de zumzetul steril al unor sefuleti care isi dovedesc incompetenta de ani de zile.Romania este in pericol de a pierde 800 de milioane de euroMinisterul Fondurilor Europene este o constructie tehnica, in care indesarea politicii pe circuitele atragerii banilor europeni duce la convulsii dramatice si blocheaza toata priceperea unor profesionisti care fac munca de Sisif, care au pricepere, dar nu si putere de decizie.Putem sa reparam la nesfarsit, sa peticim si sa improvizam tot felul de legi, ghiduri, ordonante si proceduri, dar fara schimbarea viziunii celor care au acaparat puterea administrativa la adapostul carnetelor de partid, indiferent de culoare, nu se poate face nimic.De-a lungul anilor, s-au schimbat acordurile financiare, s-au inlocuit ministri, s-au creat legi si s-au revizuit proceduri, numai rezultatele au ramas acelasi: blocari, corectii, dezangajari, penalitati. Tara e stearpa, nu are autostrazi, nu are infrastructura de sanatate, nu are forta de munca performanta, competitivitatea este la pamant, iar la productivitate suntem pe ultimul loc in UE.Ce a ramas neschimbat... mentalitatea, oportunismul si lipsa de educatie profesionala a decidentilor cu puteri sporite in mecanismul de absorbtie. In general, sunt oameni plantati fie de ministri protectori, fie de interese de partid, care isi exercita puterea doar prin dijmuirea discretionara a circuitelor informationale, virtute fara substanta din punct de vedere al performantei tehnice.Sefuletii asa-ziselor directii orizontale, aceia care ar trebui sa fie mintea limpede si sa aiba un rol activ in proiectarea, coordonarea si programarea unui mecanism suplu, robust si eficient, tocmai acestia tin lucrurile in loc si nu sunt capabili sa inteleaga ca absorbtia fondurilor europene nu este o conjunctura ci este o consacrare.Saptamana aceasta, a nu stiu ...citeste mai departe despre " Haosul absorbtiei fondurilor europene sau cum dregi busuiocul unui mecansim bolnav " pe Ziare.com