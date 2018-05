"Au aparut discutii foarte seriose si ingrijoratoare privind fondurile si este natural. Avem nerealizari majore la fonduri europene. Voi face in zilele urmatoare o declaratie pe aceasta tema, fiindca altfel se pare ca doar se scriu scrisori si nu se rezolva problema.Imi doresc ca Romania sa atraga fonduri ca sunt necesare pentru dezvoltarea noastra", a spus Iohannis, la Sofia, inainte de summit-ul UE-Balcanii de Vest.Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a gasit si o explicatie pentru acest lucru."Tara nu e capabila sa avanseze, sa ia fonduri europene, din cauza terorii care s-a instalat in administratie", a sustinut Tariceanu.Amintim ca recent ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a spus ca Romania are fonduri europene consistente pentru infrastructura de transport (6,6 miliarde euro), dar absorbtia banilor europeni se face cu ajutorul antreprenorilor care trebuie sa implementeze proiectele.Ministrul a adaugat ca exista doua probleme majore in acest sens, si anume intarzieri intre 12 si 84 de luni in executia lucrarilor si nepredarea lucrarilor executate, pentru ca antreprenorii nu au facut cereri de plata.Citeste si:Comisarul Cretu atrage atentia Guvernului asupra situatiei dezastruoase din Transporturi: Riscam sa ramanen fara banii UE!Dancila se va intalni cu Corina Cretu dupa scrisoarea in care a criticat Guvernul. Dragnea: Se intampla si lucruri bune, dincolo de zgura comunicationala ...citeste mai departe despre " Iohannis critica lipsa absorbtiei fondurilor europene, Tariceanu da vina pe teroarea din administratie " pe Ziare.com