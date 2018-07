Ministerul Turismului spune ca ii va despagubi pe turistii lasati pe drumuri de agentiile in faliment, dar nu si de unde va lua banii necesari

Ramane sa vedem daca macar acum acum, dupa ce a depasit toate termenele impuse de UE, tara noastra va reusi sa isi armonizeze legislatia.Romania ar fi trebuit sa transpuna Directiva (UE) 2302/2015 pana pe 1 ianuarie 2018, astfel incat sa o poata aplica incepand cu 1 iulie. Aceasta armonizare de legislatie ar fi trebuit facuta la timp nu doar pentru ca asa cere UE, ci si pentru ca le-ar fi permis romanilor sa evite riscul de a ramane fara banii platiti in avans pe un pachet turistic, in cazul in care agentia de turism de la care il cumparasera ar intra in insolventa.Din pacate, desi timp si resurse a avut, tara noastra n-a transpus directiva nici pana astazi. In consecinta, nici vorba nu poate fi despre aplicarea ei, incepand cu 1 iulie.Statul n-a fost niciodata in stare sa le garanteze turistilor returnarea banilorLegislatia europeana prevede de aproape 30 de ani ca omul trebuie sa isi recupereze toti banii dati pe o vacanta de care n-a apucat sa se bucure, din cauza ca agentia de turism a intrat in insolventa. E o prevedere a Directivei 90/314/CEE. Romania a transpus si ea aceasta directiva prin intermediul OUG 107/1999, modificata in 2008.Problema este ca a transpus-o prost. In consecinta, la noi, atunci cand agentia de turism intra in insolventa, turistii pagubiti trebuie sa isi imparta o suma de cel mult 50.000 de dolari. Or, asta inseamna ca un roman care a platit 10.000-15.000 de dolari pentru un pachet turistic de lux, sa spunem, risca sa primeasca o despagubire de numai 5-6 dolari.Ca sa rezolve toate aceste probleme - asa cum UE ne obliga, de altfel - Ministerul Turismului a inceput anul trecut sa creeze cadrul legal pentru transpunerea Directivei 2302/2015. Era deja tarziu, in conditiile in care trecusera doi ani de la momentul publicarii directivei in Jurnalul Oficial al UE. Dar, pana la urma, mai bine mai tarziu decat niciodata...La initiativa fostului ministru al Turismului, Mircea Titus Dobre, Guvernul a adoptat OG 26/2017. Aceasta prevedea ca societatile de asigurare urmeaza sa incheie polite in urma carora turistii sa isi primeasca inapoi ...citeste mai departe despre " Ministerul Turismului spune ca ii va despagubi pe turistii lasati pe drumuri de agentiile in faliment, dar nu si de unde va lua banii necesari " pe Ziare.com