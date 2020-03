OUG pentru salvarea economiei: Firmele pot cere amanarea platii la chirie si utilitati. ANAF nu mai pune popriri cetatenilor

Totodata, si Ministerul Fondurilor Europene a publicat masurile concrete de sprijin pentru sanatate si economie din fonduri europene, luate in sedinta Executivului.Sinteza principalelor masuri luate de MFP:- Va implementa un program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea, prin garantarea unor credite, subventionarea dobanzilor pentru aceste finantari, facilitati pentru societatile care intampina dificultati financiare, prorogarea termenelor de depunere a cererilor de restructurare a obligatiilor bugetare si a termenelor de plata a impozitelor locale datorate de populatie.- Va garanta pana la 80% din valoarea finantarilor acordate IMM. Pentru microintreprinderi sau intreprinderi mici, statul va acorda garantii pentru credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru, exclusiv dobanzile, comisioanele si speze bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90%.- Guvernul a decis sa se suspende sau sa nu inceapa masurile de executare silita prin poprire a persoanelor fizice.- Pe durata starii de urgenta, intreprinderile mici si mijlocii care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati - electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.- Prorogarea termenului de plata pentru impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.- Ministerul Finantelor Publice acorda un imprumut in valoare de 1,15 miliarde lei Companiei Nationale UNIFARM S.A., pe o perioada de 6 luni, pentru achizitia materialelor si echipamentelor sanitare necesare.In ce priveste Ministerul Fondurilor Europene, acesta anunta ca pentru plata angajatilor aflati in somaj tehnic deconteaza 300 de milioane de euro, echivalentul a aproximativ 620.000 de salarii."Vor fi sustinute astfel firmele din sectoarele economice care intampina dificultati precum turism, transporturi sau alimentatie publica si import-export. Fondurile europene vor fi accesate de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Mu ...citeste mai departe despre " OUG pentru salvarea economiei: Firmele pot cere amanarea platii la chirie si utilitati. ANAF nu mai pune popriri cetatenilor " pe Ziare.com