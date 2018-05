Proiectul de buget al UE pentru perioada 2021 - 2027: Cine pierde, cine castiga, cati bani sunt alocati pentru Romania

La inceputul acestei luni, Comisia Europeana a prezentat, pentru prima data in istorie, propunerea sa pentru noul buget pe termen lung al UE, atat in preturile curente, cat si in preturile constante din 2018. Marti, Comisia a publicat toate cifrele relevante pentru diversele programe de cheltuieli, atat in preturile curente, cat si in preturile constante din 2018.In cadrul urmatorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune modernizarea politicii de coeziune, principala politica de investitii a UE. Conform acestor propuneri, vor fi majorate fondurile de coeziune pentru Italia si alte state membre din sudul continentului afectate de criza economica si valul de emigranti, urmand ca in paralel sa fie redusa finantarea pentru regiunile mai sarace din statele estice ale blocului comunitar.Potrivit unor surse comunitare, Polonia se poate astepta la o reducere cu 23% a fondurilor de coeziune in timp ce o scadere de 24% este avuta in vedere pentru Ungaria. In schimb, Italia se poate astepta la o crestere de 6%.Bugetul pentru perioada 2021-2027, primul dupa ce Marea Britanie va iesi din UE, ar urma sa creasca pana la 1.100 miliarde euro, de la 1.000 miliarde euro in actuala perioada de sapte ani. Propunerile Comisiei vizeaza alocarea unor resurse mai mari pentru cercetare, securitate si economie digitala precum si limitarea fondurilor pentru regiunile mai sarace si fermieri."Propunem o politica de coeziune pentru toate regiunile, care sa nu lase pe nimeni in urma. Am imbunatatit flexibilitatea acestei politici pentru a o adapta la noile prioritati si pentru a spori protectia cetatenilor UE. Am simplificat, de asemenea, normele, iar acest lucru va fi in beneficiul tuturor, de la intreprinderile mici la antreprenori si la scoli si spitale, care vor putea obtine fonduri mai usor", a declarat comisarul pentru politica regionala, Corina Cretu.Printre principalele elemente ale propunerii Comisiei pentru modernizarea politicii de coeziune se regaseste si o abordare adaptata. Politica de coeziune clasifica regiunile in trei categorii: regiuni mai putin dezvoltate, regiuni de tranzitie si regiuni dezvoltate.PIB-ul pe cap de locuitor ramane in continuare principalul criteriu de alocare a fondurilor necesare pentru a reduce discrepantele s ...citeste mai departe despre " Proiectul de buget al UE pentru perioada 2021 - 2027: Cine pierde, cine castiga, cati bani sunt alocati pentru Romania " pe Ziare.com