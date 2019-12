Proiectul "O tara ca afara", lansat de Cristian Ghinea si Vlad Botos. Scopul este valorificarea la maximum a fondurilor UE

Realizat cu sprijinul grupului Renew Europe din Parlamentul European, din care alianta USR-PLUS face parte, proiectul va propune solutii de guvernare concrete la diverse probleme cu care se confrunta tara noastra, care pot fi finantate, in cea mai mare parte, din bani europeni.Deja pe site-ul proiectului sunt prezentate trei modalitati prin care programele UE pot fi accesate pentru a transforma Romania, anume:Restart la POCU in 2020: Inapoi la problemele realeCum folosim banii europeni pentru saracia extrema (POAD)Nu distrugeti programul de infrastructura mare (POIM)!"Lansam proiectul > de Ziua Nationala, de 1 Decembrie. Si nu este intamplator. Aici nu va fi vorba despre festivism, ci despre munca. Aici nu va fi vorba de umflat piepturile, ci de organizat energiile sa facem din Romania o tara cu adevarat europeana", a scris pe Facebook Cristian Ghinea, in prezent europarlamentar din partea aliantei USR-PLUS si fost ministru al Fondurilor Europene in guvernarea Ciolos. Acelasi mesaj a fost postat pe Facebook si de Vald Botos.Ei adauga ca Romania sufera de deficit de modernizare si promite ca pe site-ul proiectului va fi prezentata "situatia reala a modernizarii asa cum este ea in oglinda statistica - vom urmari indicatorii de dezvoltare sustenabila ai ONU, ce reprezinta directia de dezvoltare adoptata de Uniunea Europeana".Iata ce mai scrie in manifestul proiectului:"> va fi despre lucruri concrete.Despre cum a trecut Centenarul peste noi si nu ne-am unit tara macar cu o autostrada peste munti, desi am avut bani europeni gratis pentru asta.Va fi despre motivele pentru care am ratat si colectarea selectiva a deseurilor. Si de ce modernizarea vietii noastre se vede in inaltimea mormanelor de pet-uri de prin paduri.Va fi despre zecile de mii de copii saraci din tara cu cel mai mare abandon scolar din UE si care a inghitit cele mai multe fonduri europene pentru reducerea abandonului scolar.Va fi despre cum am ratat sa informatizam institutiile de stat, desi aveam dreptul, ca cetateni europeni, sa nu fim trimisi cu hartii de la o institutie la alta si am avut si fonduri europene fix pentru asta. Si la fiecare dintre subiecte nu va fi vesnica jelanie despre cum asta ne e soarta, asta e Romanica sau cum nu avem ce face. Pentru ca avem ce face ...citeste mai departe despre " Proiectul "O tara ca afara", lansat de Cristian Ghinea si Vlad Botos. Scopul este valorificarea la maximum a fondurilor UE " pe Ziare.com