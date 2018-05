Romania "zboara" din lista proiectului pilot al UE de crestere a absorbtiei fondurilor europene. Comisia va ajuta Bulgaria si alte 4 state

Lipsa Romaniei din acest proiect-pilot pare, la prima vedere, greu de explicat.Campioana fondurilor UE aruncatePotrivit unei informari privind Cadrul Financiar Multianual 2007 - 2013, peste o treime din fondurile dezangajate in precedentul exercitiu financiar european sunt fonduri pierdute de Romania.Pare la fel de greu de explicat includerea Poloniei in lista, in conditiile in care aceeasi informare arata ca acest stat a pierdut doar 353.409 euro din fondurile repartizate, sau a Bulgariei, care are sume dezangajate de aproape 6 ori mai mici decat Romania.O treime din fondurile europene pierdute in toata Europa ii apartin Romaniei: un esec de 1,64 miliarde de euro.Afla adevarul despre banii europeni: De ce ni-i dau? De ce nu-i luam? Cum vin comenzile politice, dezastrul din MFE si care sunt solutiileExista totusi o explicatie simpla: Comisia Europeana a publicat, pe 9 februarie 2018, un anunt care continea solicitarea adresata autoritatilor nationale de a-si exprima eventualul interes pentru imbunatatirea capacitatii lor administrative in materie prin includerea unuia dintre programele nationale in proiectul-pilot.Termenul limita de transmitere al aplicatiilor a fost 9 aprilie.Surse din Comisia Europeana au declarat Curs de Guvernare ca numai 14 aplicatii eligibile au fost transmise Comisiei in intreaga Uniune Europeana, niciuna dintre aceste 14 nu a venit din Romania.La insistentele de a primi detalii privind absenta din proiectul pilot tocmai a tarii care a pierdut cei mai multi bani europeni, raspunsul de la Bruxelles a fost scurt: "comisia nu comenteaza calitatea si eligibilitatea proiectelor primite".Autoritatile romane si-au demonstrat inca o data "profesionalismul", procedand identic ca in cazul solicitarii lansate in 2014 de presedintele Jean Claude Juncker, atunci cand acesta ceruse statelor membre sa trimita mari proiecte pentru a primi finantare prin asa-numitul plan Juncker.Comisia Europeana nu a aprobat niciunul din cele 200 de proiecte ale Guvernului Ponta. Nu erau bine pregatiteMai precis, au trimis si acum la Bruxelles lista cu programele nationale in derulare. Asta in ciuda faptului ca apelul lansat in februarie continea criterii clare de ...citeste mai departe despre " Romania "zboara" din lista proiectului pilot al UE de crestere a absorbtiei fondurilor europene. Comisia va ajuta Bulgaria si alte 4 state " pe Ziare.com