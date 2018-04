Rovana, dragostea mea - sindromul "minte-ma frumos" in absorbtia fondurilor europene

In ultimul timp, asistam la o promovare fortata a "marilor succese" inregistrate in absorbtia fondurilor europene, la batalia cifrelor si a raportarilor induse si conduse: ministrul de resort, Rovana Plumb, iese cu raportari care acopera (ne) reusitele tuturor guvernelor care au gestionat mecanismul de atragere a fondurilor aferente perioadei 2014 - 2020.Ca cercetator in domeniu si specialist cu multa experienta, va spun ca genul asta de raportari nu au niciun fel de relevanta, deoarece mecanismul este atat de complex si informatiile atat de interpretabile, incat fiecare ministru numit politic creeaza o imagine de poveste, iar realitatea este cu totul alta si rezultatele sunt elocvente.Daca la ministere precum cele de la munca, educatie, economie si altele, ruperea camasii in piata publica permite o doza mai mica sau mai mare de propaganda politica, iata ca la ministerele tehnice de genul fondurilor europene, finantelor, dezvoltarii regionale, nu e loc de prea multa aplicare a doctrinei de partid.Cifrele te lovesc dur in fata: inflatie 5%, absorbtie undeva intre 0% si 9% la principalele programe, iar la nivel de trai suntem depasiti de tari precum Panama, Trinidad Tobago, Mauritius.Doamna ministru Rovana Plumb, la fonduri europene nu merge cu smecherii politice! Coafarea realitatii se intoarce ca un bumerang si il loveste in fata pe cetateanul care asteapta sa o duca mai bine, pe functionarul care vrea sa munceasca mai bine si pe poporul care asteapta sa vada tara de sub el inflorind precum alte surate din UE.In locul cifrelor aiuritoare si amagitoare, ar fi mult mai util sa iesiti si sa publicati rapoartele oficiale intocmite chiar de institutii ale statului care sunt abilitate sa verifice modul in care sunt gestionati banii europeni.Printre altele, in aceste rapoarte se spune: lipsa de transparenta privind evaluarea, prevederi insuficiente si neclare ale procedurii operationale de evaluare si selectie, verificari administrative si de eligibilitate neadecvate, lipsa trasabilitatii proceselor, capacitate administrativa insuficienta, neasigurarea separarii functiilor intre institutiile care gestioneaza fonduri, ingradirea dreptului aplicantilor de a face contestatie, c ...citeste mai departe despre " Rovana, dragostea mea - sindromul "minte-ma frumos" in absorbtia fondurilor europene " pe Ziare.com