Rovana Plumb avertizeaza CE, dupa ce a spus ca putem pierde bani din cauza Codului administrativ: O invit sa fie prudenta

De asemenea, ea a afirmat ca Romania si-a respectat si isi va respecta in continuare angajamentele, iar concluzii nu trebuie sa existe pana cand proiectul nu este adoptat de Parlament."Invit Comisia Europeana sa fie prudenta in ceea ce priveste o astfel de afirmatie, deorece Codul administrativ nu este inca finalizat. Romania intotdeauna si-a respectat angajamentele si le va respecta. (...)Cred ca nu trebuie sa existe, in momentul de fata, concluzii pana cand nu se finalizeaza Codul aministrativ", a spus Rovana Plumb, intrebata despre avertismentul Comisiei Europene potrivit caruia Romania risca sa piarda alocarea financiara a programului pentru perioada 2014-2020, adica 553,19 milioane de euro.Comisia Europeana avertizeaza ca amendamentele din Parlament la Codul Administrativ pericliteaza eforturile de profesionalizare a functionarilor publici si anuleaza pasii anteriori facuti in acest sens.Comisia mai arata, intr-un punct de vedere remis G4Media.ro, ca esecul indeplinirii obligatiilor asumate de Romania (ex-ante) constituie temeiul pentru suspendarea platilor din fonduri europene. Practic, Romania risca sa piarda alocarea financiara a programului pentru perioada 2014-2020, adica 553,19 milioane de euro.Senatul a adoptat luni, cu 85 de voturi "pentru", 21 de voturi "impotriva" si 11 abtineri, proiectul de lege pentru elaborarea Codului administrativ, care prevede, printre altele, ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene alesi dupa anul 1992 sa primeasca o pensie speciala in limita a trei mandate si, de asemenea, ca pot avea calitatea de persoana fizica autorizata sau de persoana care exploateaza o intreprindere individuala sau o intreprindere familiala.