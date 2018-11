Rovana Plumb il contrazice pe Teodorovici: "Romania nu a platit din fonduri europene creditele la BERD si BEI"

"Referitor la afirmatia ca Romania a platit din fonduri europene creditele de la Banca Europeana de Investitii (n.red. - BEI) si Banca Europeana de Dezvoltare (n.red. - si Reconstructie, BERD), Romania nu a platit din fonduri europene creditele la Banca Europeana de Investitii si Banca Europeana de Dezvoltare. Noi am decontat proiecte de infrastructura implementate de autoritatile romane", a spus Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, in cadrul unei declaratii de presa facute la Guvern.Ministrul Fondurilor Europene a precizat ca toate proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile sunt intai finantate din bugetul de stat."Beneficiarul are relatia directa cu statul roman. Statul roman solicita rambursarea si reintregeste bugetul de stat din fonduri europene pentru banii cheltuiti cu finantarea proiectelor de dezvoltare ale Romaniei. Toate aceste lucruri sunt foarte tehnice. Important este de retinut ca, in conformitate cu procedurile europene, Romania nu a platit din fonduri europene credite de la aceste banci europene", a detaliat, in continuare, Plumb.Ministrul Finantelor i-a raspuns, sambata seara, indirect, pe Facebook, senatorului liberal Florin Citu. Liberalul a scris, sambata dimineata, pe reteaua de socializare, ca Guvernul PSD-ALDE a ascuns faptul ca a platit datoria externa cu fonduri europene. Citu s-a referit direct la faptul ca din fondurile furnizate Romaniei de Uniunea Europeana (UE) au fost achitate imprumuturile de la BEI si BERD, solicitandu-i ministrului Finantelor sa raspunda public cu privire la acest subiect.Teodorovici ii raspunde lui Citu si confirma ca datoria externa a fost platita cu bani UE"Este, deopotriva, amuzant si aberant sa vezi cum masuri luate la un moment dat de Guvernul Romaniei, intr-adevar, cu acordul Comisiei Europene (dar nu cu un singur Comisar al politicii regionale!) si nu doar de Romania, masuri care au condus la cel mai mare progres in utilizarea fondurilor europene incepand cu anul 2013, sunt astazi prezentate de politicieni, mai degraba ignoranti, ca sa nu spun rau intentionati, drept minciuni sau bombe", a scris Eugen Teodorovici, pe Facebook, sambata seara.Ministrul Finantelor ...citeste mai departe despre " Rovana Plumb il contrazice pe Teodorovici: "Romania nu a platit din fonduri europene creditele la BERD si BEI" " pe Ziare.com