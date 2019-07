Tariceanu sustine ca rolul lui Kovesi ca procuror-sef european ar fi sa ne blocheze accesul la fondurile UE

"Constatare: ca de obicei, in politica europeana ne ducem, din pacate, dupa fenta.Dupa impartirea marilor posturi europene strict intre patru state din Vest, cu Germania si Franta in frunte, am vazut chipuri fericite, la noi, de faptul ca asta ar maximiza, in compensatie, sansele de a avea postul de procuror sef european pentru Laura Kovesi.Dincolo de faptul ca Vestul nu imi pare deloc interesat in acest moment in a acorda "compensatii" Estului, ar trebui sa ne punem serios intrebarea daca un asemenea post - presupunand ca l-am obtine - nu e, de fapt, un mar otravit.Mi-e teama ca rolul principal al dnei Kovesi ar fi sa ne blocheze, sub pretextul interminabilelor anchete la care se pricepe atat de bine, accesul la fondurile europene. Cu alte cuvinte, UE ne-ar da cu o mana si ne-ar bloca cu doua", a scris Tariceanu, marti, pe pagina sa de Facebook El sustine ca "firme autohtone au fost lichidate prin suspectarea si anchetarea la nesfarsit a patronilor ori a managerilor"."Sa reamintim cum a fost capitalul romanesc calcat efectiv pe cap si au fost fortati sa lase locul liber pentru investitorii straini care au avut drum presarat cu petale de flori?Asa cum azi romanii afla cum au lovit in subventiile agricultorilor romani deciziile comisarului european Dacian Julien Ciolos, mi-e sa nu descoperim peste ani cum a ingropat procuroarea europeana Kovesi ce a mai ramas din capitalul romanesc.Vedem unitate cand e vorba sa ni se ia, dar nu vedem unitate cand trebuie sa impunem noi ceva. Asa imi explic dezbaterile subtirele din spatiul public despre ce portofoliu de comisar european ni se va acorda in acest mandat al noii Comisii Europene.Cred ca mai putem prinde un post substantial daca vom conlucra, Guvern-Parlament-Presedinte, si nu ne ducem dupa fenta, spre bucuria altora", mai spune Tariceanu.Citeste si:Cine face ultimele carti pentru numirea Laurei Codruta Kovesi la conducerea Parchetului EuropeanSa-i uram noroc si succes Laurei Kovesi ...citeste mai departe despre " Tariceanu sustine ca rolul lui Kovesi ca procuror-sef european ar fi sa ne blocheze accesul la fondurile UE " pe Ziare.com