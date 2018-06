UE obliga Romania sa-i despagubeasca pe turistii lasati pe drumuri de agentiile in faliment. Autoritatilor de la Bucuresti nu le pasa si risca amenzi uriase

Intrarea in insolventa a unei mici agentii de turism ialomitene numite Terra Tourism SRL a fost cea care a readus in atentia publicului incapacitatea Romaniei de a transpune Directiva 2302/2015. De ce e nevoie de aceasta transpunere? In primul rand pentru ca turistilor cu buget redus - asa cum erau, probabil, cei ai agentiei din Ialomita - directiva le asigura conditii clare pentru repatrierea gratuita, in cazul in care agentia intrata in insolventa i-ar fi lasat pe meleaguri straine.Avantaje ar aduce, insa, directiva si pentru turistii de lux, care cumpara vacante foarte scumpe. Acestia ar trebui sa isi poata recupera intregul cost al unui sejur pe care l-au platit, dar de care nu s-au bucurat din cauza ca agentia de voiaj a intrat in insolventa. In Romania, suma maxima pe care o poate recupera un turist, intr-o astfel de situatie, este acum de numai 50.000 de dolari. Restul banilor platiti pe o vacanta ratata ar fi pierderea lui pe care ar trebui sa si-o asume vrand-nevrand, potrivit legilor din tara noastra.Mult mai important este ca directiva obliga statul sa gaseasca o sursa de finantare a acestor cheltuieli, nu doar sa prevada in legislatie obligatii pe care, apoi, nimeni sa nu si le asume.Membra a UE, Romania nu respecta nici macar legea comunitara veche de 28 de aniLegislatia europeana stabilea, inca din anul 1990 - prin intermediul Directivei 90/314/CEE - ca turistul trebuie sa isi primeasca toti banii inapoi si sa fie repatriat gratuit, in cazul in care agentia de turism de la care isi cumparase biletele intra in insolventa. Totul era stipulat clar, inca de acum 28 de ani, in Articolul 7 al directivei amintite:"Organizatorul si/sau detailistul parte contractanta trebuie sa aduca garantii suficiente pentru a asigura, in caz de insolventa, rambursarea sumelor achitate de consumator si repatrierea acestuia".Statul roman a adoptat si el o serie de prevederi in acest sens, inca de acum aproape doua decenii, prin intermediul OUG 107/1999. Ulterior, actul normativ a fost revizuit si republicat, in 2008. Chiar si dupa intrarea in UE, insa, legea romaneasca a prevazut, in continuare ca, in caz de insolventa a agentiei, turistul nu pri ...citeste mai departe despre " UE obliga Romania sa-i despagubeasca pe turistii lasati pe drumuri de agentiile in faliment. Autoritatilor de la Bucuresti nu le pasa si risca amenzi uriase " pe Ziare.com