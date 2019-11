Un sibian care face milioane de euro din fast food ne-a prezentat reteta succesului! Interviu cu Dan Pastiu, Dabo Doner

Romanii vor mancare sanatoasa, dar nu au timp de pierdut

Cum s-a impus fast-food-ul sanatos pe piata romaneasca

reteta succesului

Cat costa o franciza Dabo?

Primul restaurant fast-food Dabo a fost deschis in 2013, la Sibiu, de omul de afaceri Dan Pastiu, cel care a construit si afacerile Naf-Naf, Cotton Club sau Union in orasul sau natal.Proiectul Dabo s-a nascut in urma unei colaborari cu Atlantik Doner din Nuremberg, lantul care a obtinut trei ani la randCu un concept diferit de clasicul fast-food, Dabo a inceput sa capete popularitate pe piata romaneasca, extinzandu-si activitatea intr-un interval foarte scurt in multe orase importante din tara in sistem de franciza. In prezent, lantul Dabo numaradin Romania. Si face primii pasi peste hotare.Apetitul romanilor pentru fast-food nu s-a diminuat in ultimii ani, in ciuda interesului tot mai crescut penru un stil de viata echilibrat si activ. Studiile arata ca 50% dintre romani au consumat mancare "pe repede-nainte" cel putin o data in ultima luna, iar cele mai importante criterii dupa care isi aleg restaurantele sunt: diversitatea ofertei, gustul si calitatea produselor, precum si usurinta accesului, conform cercetarii realizate de Hospitality Culture Institute.Acesta este motivul pentru care francizele din domeniul HORECA sunt un model de business de succes, cu atat mai mult daca reteta produselor este de calitate, iar ingredientele sunt naturale, inscriindu-se in trendul alimentatiei sanatoase.Sistemul de francize Dabo este un astfel de exemplu. Ideea de afacere a sibianului Dan Pastiu a venit dupa o vizita a acestuia in Germania. Acolo, un prieten l-a dus sa guste primul doner, iar gustul l-a cucerit. Asa a hotarat sa aduca produsul in Romania, si odata cu el, un nou concept, acela de"Reteta noastra adusa din Germania se bazeaza pe ingrediente naturale fara aditivi si conservanti. Folosim doar chifle proaspete, facute pe loc. Romanii apreciaza foarte mult produsele pe care le vindem pentru ca sunt in acelasi timp sanatoase si accesibile", spune Dan Pastiu, fondatorul francizei Dabo.Succesul nu a venit usor, insa. Primii trei ani au fost marcati de lupta cu clasica shaorma "cu de toate". A schimbat mai multe locatii, crezand ca poate nu a gasit vadul potrivit. Interesul consumatorilor a aparut destul de greu.A fost nevoie de inaugurarea unui restaurant pe litoral si de prezentarea donerului in chifla in loc de lipie pentru a convinge oamenii sa incerce ceva nou. Odata ce au gustat, insa, clientii au fost cuceriti, iar faima produsului s-a raspandit rapid.Asta a adus nu doar clienti in restaurant, ci si oameni interesati sa deschida o franciza Dabo, chiar pe litoral."Prima franciza a venit imediat dupa succesul avut vara, la malul marii. Era vorba de cineva cu experienta in domeniu care a insistat mult ca vrea sa deschida un Dabo in Constanta. Desi la momentul acela nu eram inca pregatiti pentru dezvoltarea francizei, chiar daca aceasta a fost ideea de business cand am adus donerul in Romania, am acordat prima franciza, iar succesul avut de restaurant mi-a demonstrat ca nu ma inselasem", isi aminteste Dan Pastiu.Cu toate acestea, in ciuda succesului de la malul marii, restaurantul din Sibiu mergea in pierdere. Si, la o analiza atenta, antreprenorul si-a dat seama ca problemele porneau de lapentru angajati. A inteles astfel capentru un sistem de francize esteDupa reformarea completa a echipei de la Sibiu,, urmand la putin timp si deschiderea celei de-a doua locatii din oras, urmata de alte trei pe masura ce interesul sibienilor pentru doner a crescut tot mai mult.Extinderea a continuat apoi in multe orase importante din tara, inclusiv in Bucuresti. Astazi, Dabo are 47 de restaurante la nivel national si unul in Ungaria, urmand ca pana la finalul anului 2019 sa mai deschida inca doua."In 2020 continuam procesul de extindere, atat la nivel national, cat si international. Numaiintentionam sa deschidem in urmatorul an, iar in strainatate am demarat deja discutii cu privire la inchirierea spatiilor. Primele tari vizate sunt", spune Dan Pastiu.Orice antreprenor interesat sa deschida un restaurant Dabo trebuie sa parcurga un proces de selectie si pregatire.Primul pas este completarea unui chestionar public pe site-ul Dabo , pe baza caruia echipa de management evalueaza experienta antreprenoriala a celui interesat, dar si abordarea fata de business si viziunea pe termen lung.Urmeaza cateva intalniri online cu specialistii in dezvoltare ai companiei, iar validarea finala vine in urma unei discutii fata in fata cu Dan Pastiu. Cei care parcurg cu bine intregul proces incep pregatirile operationale."Echipa noului francizat beneficiaza de un, iar dupa deschidere,timp de 1-2 saptamani pentru suport si ghidaj", spune Dan Pastiu."Dupa depasirea fazei initiale, intensive, francizatii suntde coordonatorii nostri regionali, darin ceea ce priveste disciplina de aprovizionare - fiind vorba de ingrediente selectionate- si respectarea intregului manual de franciza", explica el.Taxa de intrare in retea este de 8.000 de euro si se plateste o singura data. Redeventele lunare sunt 2,5% din cifra de afaceri si 2% taxa de marketing.Gratie extinderii accelerate la nivel national, in 2017 cifra de afaceri a intregului lant de restaurante Dabo a atins 7,8 milioane euro, iar in 2018 a ajuns la 17 milioane de euro, cifra care a fost deja depasita in primele 9 luni ale lui 2019.