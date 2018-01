Sistemul francizelor, tot mai popular - afla povestea de succes a brand-ului Fredy

Fredy, de la inceputuri

Avantajele si oportunitati oferite de franciza Fredy

Sistemul este unul de tip win-win, intrucat proprietarul isi extinde business-ul, oferind sansa altor intreprinzatori sa conduca afacerea din diverse locatii.De partea cealalta, cel care preia o franciza, are la randu-i sansa de a conduce o afacere, cu o investitie echilibrata, avand deja avantajele oferite de un business testat, profitabil si al carui nume este cunoscut de publicul larg.O astfel de metoda nu este una noua pe piata, insa se pare ca este mai populara ca oricand. Asta pentru ca poate fi o alternativa mai putin costisitoare decat daca ai porni pe cont propriu de la zero.Francize sunt multe pe piata de profil. Astazi facem cunoscuta povestea brand-ului Fredy , un nume prietenos ce gazduieste o patiserie cu produse de cea mai buna calitate.Afacerea a debutat in anul 2010, cand a fost deschis primul punct de lucru Fredy, prima patiserie, in parcarea unui centru comercial sucevean. Pentru ca s-a mizat pe calitate, prospetime, precum si pe retete delicioase si variate, publicul a apreciat patiseria la cote inalte.Popularitatea brand-ului a crescut, iar asta a dus la o dezvoltare continua. In prezent, Fredy detine 6 puncte de lucru, retea de distributie proprie si, bineinteles, produse de calitate ireprosabila.Pofticiosii pot alege produsele de patiserie in functie de sezon, de preferinte: pe timp de vara la Fredy se gaseste si inghetata, spre exemplu, si nu lipsesc sucurile, covridogii, covrigii sau clasicele gogosi, printre altele.Daca ne raportam la povestea Fredy, asa cum detinatorii acestei afaceri mentioneaza, avantajele de a prelua franciza sunt multiple.Exista o garantie de profit si de afacere ce ruleaza foarte bine pe piata, mai cu seama prin prisma experientei dovedite, precum si prin simpla definitie de profil: o patiserie cu produse delicioase ce intretin pofta publicului prin produse de larg consum, foarte populare si vandabile. Sunt si accesibile la pret, deci pachetul de avantaje este complet.Proprietarii se ofera sa vina cu partea de sprijin si consiliere pe intreaga durata a colaborarii, ceea ce pentru un necunoscator al domeniului suna foarte tentant.Instruirea personalului este de asemenea asigurata si dupa cum mentioneaza si proprietarul business-ului, investitia facuta initial in franciza ajunge sa fie recuperata intr-un timp scurt, de pana la jumatate de an.Pentru asta, cei care vor sa aleaga franciza Fredy au nevoie de un spatiu de 10-30 mp bine amplasat, cu toate conditiile necesare pentru buna functionare a unei patiserii active: produsele sunt partial preparate sau coapte/dospite, dupa caz, la fata locului.Va fi necesar sa se investeasca in utilaje specifice domeniului, dar si aici exista o solutie mai rentabila: aparatura achizitionata in leasing.Oportunitatile oferite de franciza Fredy se refera la ideea de a avea, in calitate de antreprenor, o afacere "la cheie", testata si optimizata din toate punctele de vedere. Solutii sunt, cand iti doresti cu adevarat sa faci un lucru.Chiar si o afacere mica implica pasiune, daruire si implicare constanta. Rasplata vine pe masura dedicarii - povestea Fredy, o patiserie locala suceveana, este un exemplu doveditor.