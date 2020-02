Start-Up 2020 Insights: Despre modificarile programului si trendul afacerilor la cheie

Afaceri la cheie predate antreprenorilor cu Start-Up Nation 2020

Cand se lanseaza Start-Up Nation, editia 3?

Pasii pentru a accesa Start-Up Nation 2020

Modificari in programul Start-Up Nation

De ce este profitabila in Romania o franciza?

In trend la categoria celor mai profitabile francize in Romania din anul 2020, sunt, printre altele, centrele de infrumusetare.Un exemplu de franciza eligibila este Nomasvello, cea mai mare retea de centre de infrumusetare din lume, cu 1.200 de saloane deschise la nivel international.Totusi, inainte de a face primii pasi pentru inscrierea in program, documenteaza-te cu privire la modificarile aduse noii editii.Romanii sunt tot mai deschisi la ideea de afacere proprie, motiv pentru care si numarul celor inscrisi in Start-Up Nation a crescut cu fiecare editie. Cresterea este cu atat mai mare in randul celor care vor sa isi deschida o franciza, care este in sine o afacere predata "la cheie", cu echipamente complete de lucru, know-how, reputatie, marketing national si consultanta permanenta.Lansarea oficiala a noii editii Start-Up Nation 2020 urmeaza sa aiba loc in primul trimestru al acestui an, potrivit Ministrului Economiei. Desi primul termen al lansarii programului a fost finalul anului 2019, schimbarea politica a generat amanarea acestuia.Pentru moment, lansarea oficiala a programului depinde de aprobarea Legii Bugetului de stat si achizitia aplicatiei informatice de inscriere pentru antreprenori. De asemenea, se asteapta modificarea schemei de ajutor prin intermediul unei OUG, urmand ca ulterior sa se elaboreze, aprobe si sa se publice procedura in Monitorul Oficial.In timp ce editia 2020 vine cu mici modificari, pasii pentru accesarea fondurilor raman aceiasi:Este esential sa te informezi bine inainte de a-ti deschide o franciza in Romania. Documenteaza-te cu privire la infrastructura, la echipamente si angajati.Pentru inscriere, trebuie sa detii o firma SRL sau SRL-D. La aprobarea proiectului este esentiala deschiderea punctului de lucru cu un cod CAEN autorizat.Accesarea finantarii nerambursabile se face in baza unui plan de afaceri conform structurii pe care finantatorul ti-o pune la dispozitie.Poti depune online planul de afaceri realizat in aplicatia oficiala in termen de 30 de zile de la lansarea programului.In urma evaluarii planului de afaceri, primesti o scrisoare de acceptare a finantarii (cu data si ora la care se va semna acordul) sau respingere (cu mentiuni) a proiectului.Conform datei si orei specificate in scrisoarea de acceptare a finantarii, vei semna acordul la sediul regional al finantatorului.Ai la dispozitie 12 luni pentru realizarea achizitiilor de echipamente si alte bunuri necesare. Francizele iti ofera acces la providerii acestora si consultanta permanenta in business.Noua editie este si inceputul unor schimbari ce urmeaza sa fie implementate in acord cu experienta anilor precedenti. Mai precis, luand pulsul mai multor afaceri la cheie deschise prin intermediul programului de finantare si discutand cu antreprenorii, Ministrul Economiei a conchis asupraModificarea are drept scop accentuarea caracterului inovator al noilor tehnologii din domeniile selectate, a performantei antreprenoriale si, nu in ultimul rand, a sustenabilitatii afacerii.Avantajele francizelor deschise in Romania sunt speculate de noua generatie de antreprenori. Cei mai multi dintre acestia isi motiveaza alegerea prin:(preluata automat de la brand prin deschiderea francizei);(un inceput optim daca nu ai experienta in business);(mentii o buna comunicare cu francizorul);(francizorul intretine notorietatea brandului, ajutandu-te, implicit);(francizorul iti sta la dispozitie pentru a-ti oferi sfaturi si ghidare privind un bun management local al francizei).Noua editie a programului Start-Up Nation 2020 se va lansa in curand, asadar consulta conditiile de eligibilitate si modificarile recente. De asemenea, documenteaza-te inainte de inscrierea in program cu privire la cat de profitabila este o franciza in Romania versus o afacere ridicata de la zero, fara reputatie in piata.