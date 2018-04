Bogatii lumii investesc in longevitate! Platesc milioane ca sa ajunga la 100 de ani

UBS Investor Watch, care a intervievat 5.000 de persoane cu active de cel putin un milion de dolari, a descoperit ca noua din zece investitori isi ajusteaza obiceiurile de cheltuieli si fac investitii pe termen lung pentru a-si finanta longevitatea, informeaza Reuters.In schimb, aproape un sfert din respondentii din SUA si Marea Britanie au declarat ca nu fac niciun fel de astfel de modificari financiare, ceea ce scoate in evidenta un deficit in planurile de pensionare in doua dintre cele mai importante economii ale lumii, pe masura ce speranta de viata creste, in special in randul bogatilor."Pana recent, ideea de a trai 100 de ani parea absurda. Acum pare sa devina un lucru obisnuit", a declarat Nick Tucker, directorul pentru Marea Britanie la UBS Wealth Management.Potrivit lui Nick Tucker, viitorii centenari trebuie sa isi faca planuri pentru o pensie de 30-40 de ani.Aceasta inseamna producerea si protejarea avutiei de-a lungul tuturor ciclurilor economice in aceasta perioada si sa decida cum isi vor imparti mai eficient banii cu mostenitorii.Perspectiva unei vieti mai lungi si a transmiterii unei mosteniri mai mici catre succesori ii ingrijoreaza pe 35% din respondenti, in timp ce 62% au declarat ca au de gand sa doneze o parte mai mare din avutia lor inca din timpul vietii."La momentul decesului, copiii tai ar putea avea 40, 50 sau chiar 60 de ani. In acest caz, avutia ar putea sa nu fie la fel de utila precum era atunci cand erau tineri. Acesta este motivul principal pentru care vedem cum mostenirea este impartita mai devreme sau transferata nepotilor in locul copiilor", a spus Nick Tucker.