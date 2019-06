Groenlanda a pierdut peste 2 miliarde de tone de gheata in ultimele zile

Pana si cercetatorii au fost uimiti sa vada ca, marti, pe 11 iunie, s-au topit nu mai putin de 2 miliarde de tone de gheata, provenite de pe 40% din suprafata banchizei din Groenlanda, potrivit CNN.In mod normal, astfel de cantitati uriase de gheata se pierd abia incepand cu luna iulie, care marcheaza miljlocul "sezonului topirilor", in zona.Thomas Mote - un cercetator de la Universitatea din Georgia care studiaza clima Groelandei - a explicat si de ce topirea prematura a ghetii ar putea fi problematica. Mai exact, zapada si gheata de suprafata reflecta razele soarelui si astfel mentin temperatura scazuta in zona banchizei. Insa odata ce buna parte din acest strat superficial se topeste, temperatura in zona risca sa creasca, favorizand alte si alte topiri accelerate.Climatologul danez Jason Box considera ca - in conditiile in care deja partea de vest a banchizei a scazut mult - e posibil ca in 2019 topirea gheturilor din Groenlanda sa atinga un nou nivel record.Citeste mai departe despre " 2 miliarde de tone de gheata s-au topit doar saptamana asta in Groenlanda. Cat de ingrijorati ar trebui sa fim? " pe Ziare.com