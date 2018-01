Piatra de 910 carate a fost descoperita in mina Letseng din Lesotho de catre compania miniera Gem Diamonds, conform Daily Mail.Compania a declarat ca diamantul, de marimea a doua mingi de golf, este de o "calitate exceptionala"."Dupa ce Gem Diamonds a achizitionat Letseng in 2006 a descoperit unele dintre cele mai remarcabile diamante ale lumii, inclusiv Lesotho Promise de 603 carate", a declarat directorul executiv al Gem Diamonds, Clifford Elphick, adaugand ca descoperirea de acum este ceva cu adevarat exceptional.Decouverte d'un diamant exceptionnel au Lesotho >> https://t.co/8QL7gKSLPN pic.twitter.com/QNRoz7fUVq- Les Echos (@LesEchos) 15 ianuarie 2018Citeste si:S-a gasit un diamant cat o minge de tenisDe necrezut: Depozit extrem de pretios descoperit in AntarcticaDiamant de un milion de dolari, gasit in RusiaCel mai mare diamant descoperit vreodata intra in istorie (Video)A.G. ...citeste mai departe despre " A fost descoperit al cincilea cel mai mare diamant din lume - valoreaza peste 41 de milioane de dolari (Foto) " pe Ziare.com