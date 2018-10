A fost descoperita prima Luna din afara sistemului nostru solar

Descoperirea a fost detaliata, miercuri, in jurnalul Science Advances, iar oamenii de stiinta s-au aratat surprinsi nu doar de faptul ca aceasta demonstreaza existenta Lunilor in alte regiuni ale spatiului - cercetatorii au stiut ca este doar o problema de timp pana cand va fi gasit un astfel de satelit intr-un alt sistem solar - ci si de cat de diferita este Luna de cele aproximativ 180 din sistemul nostru solar."Este mare si neobisnuita, dupa standardele din sistemul nostru solar", a declarat profesorul de astronomie de la Universitatea Columbia din Statele Unite, David Kipping, cu referire la luna cunoscuta sub denumirea de exo-Luna, deoarece se afla in afara sistemului nostru solar.Lunile din sistemul nostru solar sunt in exclusivitate corpuri astronomice cu o suprafata stancoasa sau inghetata. Exo-Luna proaspat descoperita si planeta pe care o orbiteaza, cu o dimensiune de cateva ori mai mare in comparatia cu masa celei mai mari planete din sistemul nostru solar, Jupiter, sunt gazoase - o pereche neasteptata.Ele sunt situate la o distanta de 8.000 de ani lumina fata de Pamant, relateaza Reuters.Potrivit lui Kipping si coautorului studiului, Alex Teachey, absolvent al Universitatii Columbia, observatiile realizate de ei cu ajutorul telescopului Hubble al NASA/ESA si al telescopului Kepler al NASA au oferit prima dovada clara a prezentei unei exo-Luni.Totusi, ei au precizat ca descoperirea va putea fi confirmata prin alte observatii realizate cu ajutorul telescopului Hubble in luna mai a anului viitor.Exo-Luna este exponential mai mare in comparatie cu cea mai mai mare Luna din sistemul nostru solar. Satelitul lui Jupiter, Ganymede, are un diametru de circa 5.260 de kilometri. Dimensiunea exo-Lunii este asemanatoare cu cea a planetei Neptun, cea mai mica dintre cele patru planete gazoase din sistemul nostru solar, cu un diametru de aproximativ 49.000 de kilometri.Exo-Luna si planeta sa (Kepler-1625b) orbiteaza in jurul Kepler-1625, o stea similara din punct de vedere al temperaturii cu Soarele nostru care este, insa, cu circa 70% mai mare.Exo-Luna, denumita Kepler-1625b-i, potrivit sciencemag.org, se deplaseaza pe o orbita aflata la circa 3 milioane de kilomet ...citeste mai departe despre " A fost descoperita prima Luna din afara sistemului nostru solar " pe Ziare.com