A fost Ziua internationala a stangacilor. Tu stii de cate provocari au ei parte zilnic? Lucruri marunte, care le complica viata

Asta, desi ei ne-au dat multe, in toate domeniile. Oameni ca Bill Gates , Marie Curie, Napoleon Bonaparte, Leonardo da Vinci sau Jimi Hendrix au fost stangaci. La fel Oprah Winfrey sau fostul presedinte american Barack Obama Iata, conform Good, cateva lucruri simple care fac insa viata dificila stangacilor:FoarfeceCei mai multi stangaci nu realizeaza ca sunt diferiti pana nu ajung in situatia de a folosi foarfece, cel mai probabil la gradinita. Atunci isi dau seama ca nu pot folosi acest instrument, el fiind creat pentru dreptaci.Orele de sportSi orele de sport pot fi o provocare pentru stangaci. In cazul unor jocuri precum baseballul, profesorul ar trebui sa aiba si manusi pentru mana stanga. Altfel, sunt condamnati sa stea pe tusa. Apoi, cei mai multi antrenori sunt dreptaci, asa ca sunt pe cont propriu atunci cand trebuie sa invete o tehnica proprie unui sport.Desfacator de conserveDaca nu vor sa moara de foame, stangacii trebuie sa gaseasca o metoda de a desface conservele cu instrumente concepute special pentru dreptaci.Greu si cu pozele sau inregistrarileLa fel, aparatele de fotografiat sunt gandite pentru dreptaci, cu butoanele sau tastele uzuale mereu in dreapta.Mai prost platitiDe parca nu ar avea parte de destule provocari cotidiene, stangacii mai au un dezavantaj major. Studiile arata ca sunt si mai prost platiti - in medie cu 10 - 12%, dupa cum se arata intr-un raport publicat de Journal of Economic Perspectives.La radacina problemelor lor e faptul ca au mai multe probleme emotionale si omportamentale, probleme de invatare, adesea dislexie, dupa cum explica Joshua Goodman, economist la Scoala Kennedy, din cadrul Universitatii Harvard.Apoi, adesea se opresc din scolarizare mai devreme, tocmai din aceste motive, si ajung sa ocupe posturi care cer mai putine abilitati cognitive.Sanatate cu problemeAlte studii au aratat ca stangacii au un risc crescut de schizofrenie, sunt mai adesea alcoolici, au probleme cu legea si sunt predispusi unor afectiuni precum boala Crohn sau colita ulcerativa. Apoi, in proportie mai mare decat dreptacii au risc crescut de boli mintale, in general.Trusa de unelteAbsolut toate uneltele care se gasesc intr-o trusa clasica sunt concepute pen