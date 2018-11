O parte din armata amutita consta in cavalerie si care de lupta, o alta in infanterie. Sunt prezente si turnuri de observatie, inalte de 1,4 metri, dar si muzicieni si un mic amfiteatru, in care s-ar fi jucat piese de teatru, arata Live Science.Ca si in cazul celebrei armate de teracota, cel mai probabil acestea au amenajat scena unei inmormantari. Cu siguranta era o persoana importanta, "un monarh, oficial sau un print".Totusi, cum personajele sunt reprezentate la scara mai mica decat in cazul Armatei de teracota, se crede ca este vorba despre un print, cel mai probabil Liu Hong, fiu al imparatului Wu, care a domnit in perioada 141 - 87 i. Hr.Se stie despre acest print ca a ajuns la putere de tanar, dar tot asa a si murit.Din pacate, mormantul acestuia a fost distrus. Batranii locului isi amintesc ca in anii 60 - 70 acolo s-a intrat cu excavatorul, pentru a se nivela solul, pentru constructia unei gari.Vezi si Europenii au fost adevaratii artizani ai Armatei de Teracota din China?A.P. ...citeste mai departe despre " A mai fost descoperita o armata de teracota! E mai tanara cu doar 100 de ani " pe Ziare.com