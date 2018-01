Informatia apare in proiectul de buget care va fi publicat pe 12 februarie.Cu toate ca pana la jumatatea lunii urmatoare proiectul de buget poate suferi ample modificari, informatia a fost confirmata de mai multe surse, sustine The Verge care mai spune ca reprezentantii NASA nu au oferit nicio declaratia pe aceasta tema.Propunerea de buget a Administratiei de la Washington va fi supusa controlului si aprobarii Congresului. Dar anuntand intentia de a anula finantarea ISS inseamna "ca trimiti un semnal catre partenerii internationali ai NASA ca Statele Unite nu mai sunt interesate sa continue programul vechi de peste doua decenii", mai scrie The Verge.Proiectul Statiei Spatiale Internationale a luat nastere in urma cu doua decenii si costa NASA intre 3 si 4 miliarde dolari in fiecare an. Statia Spatiala a devenit un centru important pentru derularea atat a experimentelor guvernamentale, cat si a celor comerciale.NASA s-a angajat sa mentina finantarea programului ISS pana in 2024, gratie unei prelungiri date de administratia Obama in 2014. Si tot atunci, Congresul a discutat despre ce urmeaza sa se intampla cu Statia Spatiale cand finantarea se termina, insa nu a luat o decizie clara.Majoritatea celor implicati in industria spatiala considera ca NASA ar trebui sa extinda programul pana in anul 2028, atunci cand durata operationala a Statiei se incheie.Citeste si:China va incepe sa isi construiasca propria statie spatiala. Va fi locuita in permanenta de un echipaj umanUn astronaut de pe Statia Spatiala Internationala a intrat in videoconferinta cu profesori din TimisoaraC.S.R. ...citeste mai departe despre " Administratia Trump vrea sa opreasca finantarea Statiei Spatiale Internationale " pe Ziare.com