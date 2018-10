El este singurul roman din cei peste 200 de alpinisti care au obtinut permisul de escaladare a Vf. Manaslu anul acesta, fiind de asemenea si liderul expeditiei internationale din care a facut parte, potivit unui comunicat remis Ziare.com."Sunt foarte bucuros. Sunt un om atat de mic pe un munte asa de mare, dar tot atata fericire am in suflet ca si muntele asta. Am fost atat de fericit ca am ajuns acolo incat m-a apucat plansul. Lacrimile imi inghetau instant in ochi. Vroiam sa strig de bucurie dar nu mai aveam energie. Eram epuizat si inghetat. In spatele meu stateau la coada pe varf pentru poza finala peste 100 de suflete. Eu am fost sus printre primii pentru ca am plecat printre primii.Cand am urcat chiar pe ultimul metru din varf si am realizat ca sunt deasupra tuturor m-am gandit ca poate in acele secunde sunt omul la cea mai inalta altitudine de pe planeta. Nu va pot spune sau descrie ce am simtit in cuvinte. Am simtit ca nu mai sunt trup ci sunt un fel de spirit care se ridica deasupra tuturor oamenilor, necazurilor sau durerilor. Mi-a trecut frigul, am uitat de dureri si m-am simtit ca in cer... eram in ceruri la 8.163 m. M-am uitat spre cer si i-am multumit lui Dumnezeu pentru ca a fost cu mine, am facut cateva poze si am coborat", a marturisit Radu Albu, intr-un interviu telefonic acordat in dimineata reusitei.Radu Albu a reusit sa ajunga pe Vf. Manaslu, la 8.163 m, in dimineata zilei de 28 septembrie 2018, la ora 5:15 a.m. ora Nepalului.V.D. ...citeste mai departe despre " Alpinistul roman Radu Albu a escaladat un varf de peste 8.000 de metri din Himalaya " pe Ziare.com