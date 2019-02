Am intrat in Anul Porcului: Va fi marcat de tulburari, incetinire economica, cutremure si accidente

Optimistul An al Cocosului de Foc, din urma cu doi ani, marcat de o crestere economica, a fost urmat de Anul Cainelui de Pamant care a inceput sa ingroape flacarile optimismului, iar acum, Anul Porcului de Pamant va "pune capat" definitiv acestei tendinte, potrivit maestrului feng-shui Raymond Lo., arata agentia DPA, citata de Agerpres.Anul Porcului va aduce un declin al cresterii economice, ceea ce va conduce la un regres pe termen lung al pietei bursiere si la o criza economica.Anul trecut, Lo a prevazut conflicte in relatiile internationale, dar si o incetinire economica. In 2018, China si Statele Unite au inceput un razboi comercial care, potrivit estimarilor, va contribui la incetinirea economiei mondiale in 2019.Relatiile internationale vor fi mai bune anul acesta, insa doar in aparenta. Un "curent subteran marcat de pericol, tulburari si inselatorie" va insoti aparenta pace si relaxare in afacerile internationale, sustine Lo.Tulburarile se intrevad la orizont, avertizeaza prezicatorul. Cel mai recent An al Porcului, din urma cu 60 de ani, a fost o perioada marcata de escaladarea Razboiului din Vietnam, dar si de revolta tibetana care a dus la fuga lui Dalai Lama in India. Totodata, in urma cu 120 de ani, in China a avut loc Rascoala Boxerilor, alimentata de sentimente ostile fata de straini.Potrivit estimarilor, Anul Porcului ar aduce dezastre naturale, precum cutremure si alunecari de teren, dar si diverse accidente in trafic, atat pe caile rutiere, cat si pe cele maritime si aeriene.Cei nascuti in anii Tigrului, Iepurelui si Caprei sunt norocosi in acest an, sustine ghicitorul chinez. Insa, persoanele nascute in anii Porcului si Sarpelui ar fi urmarite de ghinion, insa se pot proteja purtand un pandantiv cu tigru, care "distrage" Porcul, potrivit lui Lo.Si cei nascuti in Anul Cainelui ar urma sa intampine probleme, spune Tsai Shang-chi, un maestru feng shui din Taiwan. Este cazul presedintelui american. "Toate lucrurile proaste facute de oamenii care s-au nascut in Anii Cainelui ar putea fi expuse si facute publice", afirma el. "Exista un risc pentru el de a fi destituit", avertizeaza maestrul cu privire la Donald Trump Consultata la Hong Kong, Madame Chow nu este nici ea optimista in ceea ce-l priveste pe Donald Trump. "Prevad ca el isi cons ...citeste mai departe despre " Am intrat in Anul Porcului: Va fi marcat de tulburari, incetinire economica, cutremure si accidente " pe Ziare.com