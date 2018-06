In timp, acest clei s-a intarit, devenind chihlimbar, pastrand broastele captive in interior, insa suficient de la vedere incat oamenii de stiinta sa le gaseasca recent pe teritoriul Myanmarului.Si e vorba despre cele mai vechi broaste captive in chihlimbar, a declarat David Blackburn, de la Muzeul de Istorie Naturala din Florida. Mai mult, sunt dovada vie si cea mai veche ca broastele populau aceasta zona, una ocupata de paduri tropicale, cu atat de multa vreme in urma, arata Science Alert.Exemplarele nu au mai mult de 2,5 centimetri, desi e clar ca erau mature.Cele mai vechi broaste captive in chihlimbar nu aveau mai mult de 40 de milioane de ani, fiind gasite in Caraibe. Altele, mai "tinere", de doar 25 de milioane de ani, au fost descoperite in Mexic.Ce frapeaza insa e faptul ca nu se diferentiaza de cele de azi. Practic, ecosistemul nu era cu mult diferit de cel din prezent. Lipsesc doar dinozaurii, a explicat omul de stiinta.Totusi, broastele gasite apartin unei specii necunoscute pana acum (disparuta intre timp), Electrorana limoae. Interesant e ca urmasii sai, cei mai apropiati din punct de vedere genetic, traiesc azi in climat temperat.Fotografii: Lida Xing/Florida MuseumMyanmarul e o zona extrem de darnica la capitolul fosile pastrate in chihlimbar, aici fiind gasite fosilele unui cameleon, ale unor arahnide bizare, ale unor pasari preistorice si chiar o coada de dinozaur cu pene.Citeste si Animale fascinante despre a caror existenta nu aveai habar (Galerie foto)A.P. ...citeste mai departe despre " Animale de pe vremea dinozaurilor, prinse in chihlimbar de aproape 100 de milioane de ani. S-au gasit cele mai vechi exemplare " pe Ziare.com