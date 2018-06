Asgardia, prima "natiune spatiala", are un presedinte rus si cauta "cei mai creativi" cetateni

Ceremonia de investitura a liderului noii natiuni spatiale a reunit aproximativ 200 de persoane in Palatul Hofburg, a constatat un jurnalist al AFP.Cu steag, imn si constitutie, "presedintele" Igor Ashurbeyli, un inginer informatician si om de afaceri rus, nu a lasat nimic la voia intamplarii pentru a da forma proiectului sau numit Asgardia, cu referire la orasul din cer descris in mitologia nordica.Motorul acestui vast proiect lansat in urma cu doi ani, Igor Ashurbeyli, care a lucrat intr-o companie rusa de echipament militar, potrivit site-ului Asgardia, doreste sa ofere "un cadru filosofic, juridic, stiintific si tehnic pentru a permite acces egal la spatiu pentru toti oamenii de pe Pamant", se arata intr-un comunicat.Potrivit omului de afaceri, aproximativ 200.000 de persoane din intreaga lume au aplicat deja online pentru a deveni cetateni asgardieni."Intreaga istorie a civilizatiei pe Terra a demonstrat ca omenirea nu este decat o spirala perpetua de razboaie sangeroase si lupte pentru teritoriu si resurse", a sustinut seful Asgardiei in discursul sau sustinut in fata parlamentarilor "natiunii spatiale"."Prin unirea in jurul Asgardiei, partea progresista a umanitatii poate oferi o alternativa la civilizatia de pe Pamant inlocuind geopolitica cu politica spatiala", a promis el.Fostul deputat liberal-democrat Lembit Opik a fost numit presedinte al Parlamentului.Asgardia va avea in curand un Consiliu de Ministri, un Parchet General, o Administratie si o Banca Centrala pentru viitoarea criptomoneda, a mai spus presedintele sau.Planuri marete pentru "natiunea spatiala"Lansarea de anul trecut a primului satelit asgardian in spatiu ar trebui sa fie urmata de lansarea altor sateliti pentru "furnizarea de servicii digitale catre cetatenii asgardieni".Ashurbeyli recunoaste ca utopia sa nu va fi una ieftina. Pana in prezent, el a finantat proiectul din fonduri proprii si prin intermediul donatiilor private. In viitor, asgardienii vor trebui sa plateasca o "taxa de cetatenie" anuala de 100 de euro, precum si impozite pe venit si pe afaceri, a declarat el jurnalistilor.In ceea ce priveste aspectul stiintific al proiectului, el se bazeaza pe propriile sale cunostinte pentru a instala o ...citeste mai departe despre " Asgardia, prima "natiune spatiala", are un presedinte rus si cauta "cei mai creativi" cetateni " pe Ziare.com