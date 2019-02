"Cel mai probabil este ca cele doua creiere ale fetitelor sa fi fost afectate", a declarat Alcino J. Silva, neurobiolog la Universitatea California din Los Angeles, publicatiei de specialitate MIT Technology Review, citata luni de ziarul South China Morning Post, arata EFE.Silva, al carui laborator a descoperit in 2016 impactul genei CCR5 asupra memoriei si capacitatii creierului de a forma noi conexiuni, a precizat ca "interpretarea cea mai simpla a acestor mutatii este ca vor avea efect asupra functiei cognitive a gemenelor".Potrivit MIT Technology Review, numeroase studii demonstreaza ca, pe langa protejarea impotriva HIV, suprimarea genei CCR5, la care au fost supuse gemenele Lulu si Nana inainte de a se naste, este legata de o ameliorare a functiei cognitive.Aceeasi alterare introdusa in ADN fetitelor "a facut ca soarecii sa devina mai inteligenti, ajutand totodata creierul uman sa se recupereze mai bine dupa un atac cerebral". Totusi, potrivit lui Silva, este imposibil de prezis ce efect exact va acea aceasta modificare asupra functiei cognitive a fetitelor, de aceea, este "ceva ce nu trebuia sa se faca".In noiembrie 2018, He Jiankui a surprins comunitatea internationala afirmand ca a reusit sa creeze primele gemene manipulate genetic pentru a rezista la virusul HIV, ceea ce a suscitat un val de critici.Autoritatile chineze, dupa o investigatie preliminara, au asigurat ca He Jiankui a desfasurat ilegal acest studiu, in scopul obtinerii de castiguri si de faima personala, si au subliniat ca el "a evitat supervizarea, a strans fonduri si a atras si alti cercetatori pentru a desfasura aceasta editare genetica asupra unor embrioni umani, in scop de reproducere, lucru interzis de legea chineza".Citeste si:S-au nascut primii copii modificati genetic - apare o noua specie?Ancheta in China, dupa anuntul privind nasterea bebelusilor modificati genetic: Este o nebunie ...citeste mai departe despre " Bebelusii modificati genetic in mod ilegal ar putea fi mai inteligenti " pe Ziare.com