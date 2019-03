Bezos il contrazice pe Musk: Nu vom locui pe Marte, dar spatiul este viitorul. Vom avea 1.000 de Mozart si 1.000 de Einstein in sistemul solar

"Prietenilor mei care vor sa se mute pe Marte le spun: 'Duceti-va si traiti pe varful muntelui Everest pentru un an si vedeti daca va place - pentru ca este o gradina a paradisului in comparatie cu Marte'", a spus seful Amazon , la Yale Club din New York, in februarie, potrivit Business Insider.Printre cei care si-au exprimat increderea ca oamenii vor locui intr-o buna zi pe Marte se numara Elon Musk, CEO-ul companiei care produce si lanseaza vehicule spatiale SpaceX, care a vorbit in repetate randuri despre obiectivul sau de a crea colonii umane pe aceasta planeta.Presiunea atmosferica scazuta de pe Marte (de 1% din cea a Terrei), temperaturile extrem de mici (temperatura medie este de -60 de grade Celsius), riscul de expunere la radiatii sunt doar cateva dintre impedimentele care vor trebui depasite.Cu toate acestea, Bezos, care este si fondatorul companiei aerospatiale Blue Origin, este convins ca pe masura ce populatia se extinde si in contexul in care resursele planetei noastre sunt limitate, va trebui la un moment dat sa ne mutam in spatiu, daca vrem sa evitam masuri precum controlul populatiei si rationalizarea consumului de energie electrica."Asta imi pare o lume foarte trista. Nu trebuie sa fie asa", a afirmat Bezos.Daca planeta gazduieste in prezent 7,6 miliarde de oameni, in cazul in care spatiul cosmic devine locuibil, sistemul solar are suficiente resurse pentru a sustine 1.000 de miliarde de oameni."Atunci vom avea 1.000 de Mozart si 1.000 de Einstein. Imaginati-va cat de incredibila si de dinamica va fi acea civilizatie", a mai spus Bezos, care nu crede insa ca vom trai pe planete.Mai degraba, miliardarul american isi imagineaza viata oamenilor in cosmos in structuri spatiale auto-suficiente ca cea proiectata de Gerard O'Neil, profesor de fizica la Universitatea Princeton, formata din doi cilindri, fiecare lung de 32 de kilometri si cu un diametru de 6 kilometri (foto)."Coloniile spatiale pe care le vom construi vor avea mai multe avantaje. Primul dintre ele este acela ca vom fi aproape de Pamant", a mai spus Bezos, precizand ca mutatul pe alte planete necesita prea mult timp si combustibil.In ceea ce priveste Pamantul, acesta va ajunge in cele din urma sa fie folosit doar in scopuri rez ...citeste mai departe despre " Bezos il contrazice pe Musk: Nu vom locui pe Marte, dar spatiul este viitorul. Vom avea 1.000 de Mozart si 1.000 de Einstein in sistemul solar " pe Ziare.com